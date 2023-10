Paysandu divulga vídeo em agradecimento à Nossa Senhora de Nazaré pelo acesso à Série B

O Paysandu conquistou o acesso à Série B no final de semana mais esperado pelo povo paraense: o do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Nesta terça-feira (10), a assessoria divulgou um vídeo nas redes sociais, com imagens de torcedores que acompanhavam a procissão com a camisa do time e agradeceram à Nossa Senhora de Nazaré pela conquista. Veja:

“Obrigada pela benção, mãezinha! Foi emocionante agradecer pelo acesso tão pertinho de você!”, publicou o perfil oficial do Paysandu.

O Papão subiu à Segunda Divisão no sábado (07), durante a procissão da Trasladação. Já no domingo do Círio, a delegação bicolor desembarcou em Belém para uma grande festa, que percorreu várias ruas de Belém.

