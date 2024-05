Curuzu: Paysandu inaugura espaço exclusivo para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

O Paysandu Sport Club, por meio da Diretoria de Responsabilidade Social, inaugura nesta quarta-feira (15) o Camarote Sensorial, localizado no setor de camarotes do Estádio Banpará Curuzu. O novo espaço será aberto pelo presidente Maurício Ettinger uma hora antes do início da partida contra o Goiás, válida pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Camarote Sensorial será destinado a crianças portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus acompanhantes, em um ambiente climatizado, adaptado, monitorado e inclusivo. “É um momento de alegria para nós. Construímos esse local com atenção especial para receber nossas crianças em uma área com isolamento acústico. Considero uma grande iniciativa do Paysandu fora dos gramados”, destacou o presidente.

Além disso, o clube fará a doação de um cheque de R$ 10 mil para o Instituto Serviço de Atendimento em Reabilitação (Saber), que trabalha pela inclusão social e independência de vida de crianças e jovens.

Esse montante foi angariado em um leilão solidário de 20 uniformes de jogo usados pelos atletas bicolores nos dois clássicos Re-Pa válidos pela semifinal da Copa Verde, organizado pela Play For a Cause, plataforma que promove a transformação social através de leilões de artigos esportivos. Ao todo, os itens receberam 99 lances.