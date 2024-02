De olho na Série B, Paysandu começa 2024 com obras de ampliação e conforto na Curuzu

O retorno do Paysandu à Série B do Campeonato Brasileiro foi um evento muito festejado pela torcida, jogadores e comunidade interna, não apenas pelo status que a competição dá ao participante, mas também pela projeção financeira que ascende no horizonte do clube, possibilitando melhorias que há muito deveriam ter sido ser feitas e, aos poucos, vão se tornando realidade na vida do torcedor. Um dos principais alvos dessa transformação é a Curuzu, que vem experimentando melhorias progressivas no conforto e capacidade.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Em entrevista recente à equipe de esportes da Rádio Liberal, o presidente do clube, Maurício Ettinger, detalhou as mudanças processadas na praça esportiva bicolor. São obras que contemplam não apenas a capacidade, mas também a inclusão social.

"Temos 22 camarotes novos, espaço para autista, que deve estar pronto no próximo jogo, com atenção especial de psicólogos, enfermeiras, num espaço para oito autistas e mais oito acompanhantes. É uma inovação que estamos precisando para a inclusão de novos torcedores. Eu acho isso muito importante", comenta. O dirigente explica que o aumento na capacidade não se dará apenas na quantidade de camarotes, que hoje somam exatos 53, com capacidade total para 424 torcedores.

"A gente pegou para esse camarote um pedaço da arquibancada, mas já temos um projeto de aumentar a mesma para cima do bar. Quero ver se começamos ainda este ano. Serão mais de 1200 lugares na Curuzu. O Corpo de Bombeiros aprovou 16.700. Assim, devemos ir para cerca de 18 mil pessoas na Curuzu", destaca o presidente, que aposta todas as fichas no sucesso do clube dentro e fora das quatro linhas.

VEJA MAIS



"O Paysandu nunca começou um ano com investimento tão alto em futebol. Eu digo que estamos começando o ano com o dobro, até por estarmos na Série B. Achamos que será um bom ano para o Paysandu". Além da capacidade, o estádio também ganhou obras paralelas que servem mais aos atletas, localizadas na área interna. Hoje a Curuzu tem boa infraestrutura, incluindo um hotel concentração, com refeitório, recepção e 19 quartos duplos, podendo comportar até 38 pessoas.

"A gente tá fazendo muitas obras. Estamos fazendo novos banheiros debaixo das duas arquibancadas. Fizemos a parte administrativa nova, academia nova, lavanderia nova. O Paysandu começou o ano de 2024 investindo e se Deus quiser vai dar tudo certo", completa.