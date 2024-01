Presidente do Paysandu estipula prazo e detalha obras no CT e na Curuzu; saiba mais

Com as obras do Centro de Treinamento Raul Aguilera bem avançadas, o Paysandu se prepara, para ainda esse ano, entregar dois campos, banheiro e vestiário definitivos com uma arquibancada pequena, e academia para oferecer melhores condições aos profissionais para a temporada 2024. O presidente Maurício Ettinger, conversou com o Núcleo de Esportes de O Liberal e, além de detalhar sobre os serviços no CT, contou que as obras no Estádio da Curuzu já estão em fase de acabamento.

VEJA MAIS

Segundo o dirigente, ainda este ano os prédios serão alocados no CT, além dos vestiários e os banheiros que serão embaixo da arquibancada do primeiro campo, de forma definitiva, e deve fazer também a academia, que é um bloco na frente do segundo campo que também será construído no local.

“A previsão para 2024 é entregar o segundo campo, que a gente deve plantar a grama agora em fevereiro, lá para maio já deve estar operacional. Então a previsão para esse ano são os dois campos, banheiro e vestiário definitivos com uma arquibancada pequena, e academia”, comentou Maurício.

As obras no CT iniciaram em 2016, ainda na gestão do presidente Alberto Maia. No entanto, os trabalhos pararam nos mandatos seguintes e foram retomados apenas em 2019.

O presidente também falou sobre o andamento das obras que estão sendo executadas no Estádio da Curuzu e estipulou data para estreia do clube bicolor em casa.

“O Re-Pa é dia 4 de fevereiro, se não tiver alteração, a rodada seguinte já deve ser na Curuzu. Esse ano, eu tinha comentado agora há pouco, é o ano que o Paysandu mais está investindo. É o CT, é um time de qualidade e, também, na Curuzu, estamos acabando os camarotes, começando a locação do aumento da arquibancada, que deve sair para o segundo semestre, além da parte administrativa e academia nova. Certeza que esse é um dos anos em que o Paysandu mais está investindo”, afirmou.

O clube bicolor é o único representante do Pará na Série B do Brasileiro de 2024 e, aos poucos tenta mudar o cenário e dar estrutura aos atletas e membros da comissão técnica, além de um suporte maior, com um centro de saúde, que pode evitar contusões de jogadores e possibilitar um tratamento melhor e contínuo.