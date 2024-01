Libertadores e Sul-Americana em Belém? Gluck Paul pretende inscrever o Mangueirão para sediar finais

Com a reforma e atingindo a capacidade de 50 mil torcedores, o novo Mangueirão poderá receber as finais da Copa Libertadores ou da Sul-Americana. O presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Gluck Paul, informou ao O Liberal, que Belém está na rota dos grandes eventos está nos planos inscrever a cidade para receber as finais da Libertadores e Sul-Americana. O mandatário da FPF informoiu ainda que a Supercopa do Brasil foi um assunto debatido com o atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, e que Belém é forte candidata a receber a final da competição nacional.

Ricardo Gluck Paul detalhou que a candidatura para receber as possíveis finais das maiores competições da América do Sul é uma realidade e que o pensamento é mostrar Belém e alinhar a cidade aos grandes eventos no país. O mandatário pretende formalizar a inscrição da capital paraense para os eventos.

“Queremos inscrever Belém para receber as finais de jogo único da Libertadores e Sul-Americana. A floresta amazônia sendo representada é um discurso importante", disse.

Ricardo Gluck Paul também falou sobre a candidatura de Belém para receber uma final da Supercopa do Brasil, onde o campeão do campeonato Brasileiro da Série A, enfrenta o campeão da Copa do Brasil, em jogo único. Gluck Paul afirmou que Belém é forte candidata a receber a decisão da Supercopa e conta com o apoio do Governo do Estado.

"Especialmente a Supercopa o presidente Ednaldo tratou comigo desse assunto. Esse ano de 2024 Belém não será sede. Mas eu posso dizer que em 2025 já estamos inscritos e em negociações avançadas para anunciar Belém como sede. É uma candidatura que recebe apoio do governador como um propositor desta candidatura. Uma parceria da FPF com o governo”, disse.

O Mangueirão recebeu no mês de setembro de 2023 a partida entre Brasil x Bolívia, válida pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O Colosso do Bengui também recebeu no ano passado quatro clássicos entre Remo x Paysandu, além dos jogos entre Paysandu x Fluminense-RJ e Remo x Corinthians-SP, ambos pela terceira fase da Copa do Brasil. O novo Mangueirão também receberá no dia 31 deste mês, a partida entre Sampaio Corrêa-RJ x Flamengo-RJ, pelo Campeonato Carioca, com mais de 35 mil ingressos já foram vendidos para essa partida.