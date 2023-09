Pará recebe Seleção Brasileira no Novo Mangueirão nas Eliminatórias da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em partida valiosa em Belém, no moderno Novo Mangueirão, às 21h45h desta sexta-feira (8). A capital paraense está em festa. Há 12 anos, a Seleção Brasileira não se apresentava na cidade. A última vinda da equipe masculina de futebol foi no ano de 2011, quando o Brasil venceu a Argentina por 2 a 0 pelo Superclássico das Américas.

O Novo Mangueirão aguarda um público de mais de 45 mil pessoas. "É uma emoção que ficou até hoje e foi exemplo para o Brasil: o hino cantado à capela. Foi indescritível. Sempre quando ouço nosso hino, eu lembro desse dia. Eu e a minha filha, estivemos presentes no Mangueirão. Vimos Neymar, Ronaldinho Gaúcho e tantos outros craques do futebol. E, nessa sexta-feira, estou na expectativa de reviver tudo isso, agora com o meu neto, que é louco por futebol. E vamos repetir mais uma vez mais uma linda festa para todo Brasil", disse a professora Terezinha de Jesus Costa.

Após 11 anos sem jogo da seleção brasileira, não é pequena a expectativa dos paraenses frente à partida. "É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de assistir um jogo do Brasil, melhor ainda sendo na minha cidade em uma competição tão importante, na última vez não consegui, meu filho estava com um ano, agora ele está com 12 anos e nós iremos juntos ao jogo, é uma alegria sem tamanho, queremos que chegue logo para torcermos pela seleção no Mangueirão”, destacou o fisioterapeuta Fábio Montenegro.

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, falou do motivo da escolha de Belém para sediar o jogo. “Nosso compromisso nessa gestão é fazer com que a seleção brasileira, sempre que possível, tenha mais jogos no Brasil, principalmente, em locais e regiões que pouco se vê a seleção, por isso a escolha do Pará, na região Norte do Brasil, que representa toda a Amazônia”.

“O calor humano aqui do Pará e todo o Norte do Brasil, com certeza, vai fazer com que os atletas possam guardar recordações ótimas daqui, pois aqui começa a nossa jornada e se Deus quiser vitoriosa”, disse Ednaldo Rodrigues.

De volta a Belém

A delegação brasileira encontrou um estádio totalmente reconstruído, e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, parabenizou a gestão do governo do Pará, pela entrega da arrojada obra esportiva.

“Quero reiterar os nossos agradecimentos para o governador Helder Barbalho, ele há dois falou que iria fazer do Mangueirão um estádio de primeira linha, não duvidamos, porque o governador é desportista e qualquer que seja o jogo de futebol ele está assistindo, seja aqui ou seja fora, ele trabalhou para ter um equipamento tão importante para o futebol brasileiro, e não só o futebol brasileiro, que a gente vê aqui que tem uma pista de atletismo das mais modernas e ele fez do estádio a condição de colocar Belém e o Pará na rota dos grandes eventos”, enfatizou Rodrigues.

O Novo Mangueirão foi entregue ampliado e revitalizado. O estádio tem vestiários modernos, novos camarotes, aumento das rampas de acesso, antes eram duas, agora, são 14 novas rampas, e há um novo estacionamento. Além disso, para ter a seleção em campo, de acordo com todos os parâmetros de qualidade exigidos, o gramado foi replantado, com o tipo “bermuda celebration”, utilizado nos principais estádios do Brasil e do mundo. Esse gramado é o ideal para o clima amazônico.

O Novo Mangueirão segue os padrões da Fifa e Conmebol e foi aprovado pela CBF após inspeção técnica, antes da definição do local da partida diante da Bolívia.

“Nós estamos muito felizes, todos que vierem ao Mangueirão vão perceber o quanto o estádio está impecável, tudo de mais novo e mais moderno no mercado, nós temos aqui. Então para nós que gerenciamos o estádio é uma verdadeira alegria receber a seleção brasileira e esperamos que seja apenas uma de tantas outras partidas que ainda iremos receber no Mangueirão”, ressaltou o titular da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, Cássio Andrade.

Acesso para a partida nesta sexta-feira (8)

O esquema de trânsito da avenida Transmangueirão terá sentido único três horas antes da partida, às 21h45, desta sexta-feira (8). Após o encerramento do jogo, o fluxo da via seguirá no sentido inverso, propiciando a saída ordenada dos torcedores. O acesso ao estacionamento estará liberado a partir das 16h30 e os portões do Mangueirão a partir das 18h30.

Para a torcida com ingresso para a arquibancada e cadeira lado A, o acesso são os portões A1, A2, pela Rodovia Augusto Montenegro. Para os ingressos lado B, portões B01, B02 e B03, a entrada é pela Avenida Transmangueirão. As informações dos portões estão descritas nos ingressos.