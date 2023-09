Seleção Brasileira em Belém: multidão vai para frente de hotel tentar ver jogadores

Na noite desta quinta-feira (8), logo após os jogadores da Seleção Brasileira retornarem para o hotel onde estão hospedados, no bairro de Nazaré, uma multidão de torcedores chegou ao local na tentativa de ver os atletas. As pessoas se amontoaram no local, gritavam e cantavam para chamar atenção da equipe brasileira. Felizes com o carinho e surpreendidos pelo grande número de pessoas, os jogadores foram até a sacada do hotel acenar para o público.

Crianças e adultos formaram o mar de gente em frente ao hotel onde a seleção está concentrada para a partida de sexta-feira, contra a Bolívia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Vários vídeos foram compartilhados nas redes sociais e mostram os torcedores em alvoroço ao perceberem os jogadores na sacada do edifício.

Pelas redes sociais, os próprios jogadores compartilharam as imagens da multidão que fechou a rua tentando ter acesso à equipe. Seguranças do hotel, que haviam colocado grades de proteção para evitar tumultos, não puderam conter o grande número de torcedores que pediam para os jogadores descerem para fazer fotos. O carinho dos torcedores chamou atenção e foi destacado por Neymar, Richarlison e os demais companheiros da equipe.

Muitos torcedores aguardavam uma oportunidade para ver os jogadores mais de perto. Uma multidão semelhante também esteve em frente ao estádio do Mangueirão durante o último treino dos atletas, antes do confronto com a equipe boliviana.