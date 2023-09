Grupo Liberal está com time montado para a cobertura da partida Brasil x Bolívia

Enquanto a seleção brasileira se prepara para enfrentar a Bolívia nas Eliminatórias da Copa 2026, nesta sexta-feira (8), no Estádio do Mangueirão, o Grupo Liberal também já está com o seu time todo montado para mostrar ao Pará, para o Brasil e o mundo a cobertura completa, que inclusive, começou no início da semana desde a chegada dos jogadores.

O diretor de conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo, explica como a equipe, de forma integrada, vai atuar no evento esportivo, pois há 12 anos a seleção brasileira não jogava em solo paraense. "A cobertura de um evento desse porte em Belém requer um planejamento diferenciado, já que envolve profissionais de todos os veículos do Grupo Liberal, como portal, redes sociais, rádio e jornais impressos. Estamos há mais de uma semana acompanhando intensamente a programação que antecede o jogo da seleção para garantir uma ampla cobertura de qualidade do espetáculo de hoje no Mangueirão. Para nós é uma oportunidade grandiosa e satisfatória em poder estar presentes num acontecimento tão importante para a cidade."

O editor executivo digital, Carlos Fellip, diz que a presença da Seleção Brasileira em Belém é um marco e, para o jornalismo esportivo local, é uma oportunidade de vivenciar e respirar um trabalho diferente, uma competição diferente e um ambiente singular.

"O portal de O Liberal foi o único veículo que publicou, in loco, a chegada dos primeiros jogadores e da comissão técnica de Fernando Diniz a Belém. Desde então, estamos respirando a Seleção Brasileira com uma cobertura ininterrupta e cheia de detalhes, curiosidades e informações úteis ao torcedor. Estamos trabalhando de forma integrada e coordenada para, no momento do jogo, entregarmos a informação de maneira multiplataforma, objetiva e eficiente para a sociedade", destaca.

Carlos Fellip acrescenta ainda, "como paraense e jornalista, a certeza é que nossa responsabilidade em bem informar é ainda maior. As portas da nossa casa estão abertas. Que sejam bem-vindos ao estado que respira futebol".

O coordenador da editoria de esporte, Pedro Cruz, está trazendo para a cobertura da Seleção Brasileira, em Belém, algumas experiências que a equipe adquiriu durante a Copa do Mundo no Catar, no final do ano passado. Entre elas, o trabalho integrado e multiplataformas, que inclui profissionais da Rádio Liberal, portal oliberal.com e jornais Amazônia e O Liberal.

"Foi uma semana intensa com, literalmente, cobertura 24h da Seleção, desde o desembarque no aeroporto, de madrugada, até o acompanhamento dos treinos, vendo a emoção dos torcedores nas ruas e na porta do hotel onde os jogadores ficaram hospedados. Para a partida de hoje, teremos profissionais dentro de fora do Mangueirão acompanhando desde a chegada das torcidas até o apito final. Vamos mostrar aos paraenses, ao Brasil e ao mundo que temos tudo para cobrir grandes eventos esportivos, no 'padrão FIFA'", declara Pedro Cruz.

Tarso Sarraf, que é coordenador de audiovisual do Grupo Liberal, diz que sua equipe está na expectativa para o grande evento esportivo. “Estamos com fotógrafos e editores que vão fazer a cobertura ao vivo, pois estaremos com equipes em diversos pontos para acompanhar desde o pré-jogo até o pós-jogo”, explica Sarraf.

Abner Luiz, que é gerente de conteúdo da Rádio Liberal, diz que está com uma equipe de 20 profissionais cobrindo desde o primeiro dia com a chegada dos jogadores, hotéis, matérias de comportamento dos torcedores e treinos. “Nesse último treino vamos transmitir diretamente para a rádio e, durante o jogo, vamos iniciar a transmissão às 20h e vamos até o pós-jogo”, pontua.

Carlos Bonatelli, que é diretor de jornalismo e esporte da TV Liberal, explicou que a cobertura especial começa desde o Bom Dia Pará, que será ancorado do estádio do Mangueirão. Ao longo do dia, terá equipe em frente ao hotel onde os jogadores estão hospedados para fazer transmissão ao vivo para a rede Globo e Sport TV. Ainda no pré-jogo, será encaminhada uma equipe para dar informações úteis como trânsito e movimentação, além da equipe de esporte que fará a cobertura da partida.