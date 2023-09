Autor da melhor imagem esportiva de 2022, Tarso Sarraf, de O Liberal, entrega obra a Richarlison

O treino da seleção brasileira desta quinta-feira (7) teve um sabor especial para todos aqueles que compõem o grupo O Liberal. O repórter fotográfico Tarso Sarraf, premiado com o Troféu Aceesp de "Melhor imagem esportiva de 2022", encontrou com o atacante Richarlison, autor do lance que rendeu ao profissional paraense a honraria concedida aos destaques da mídia no ano passado.

Tarso, que é Coordenador de Audiovisual de O Liberal, foi premiado com uma imagem do exato momento em que o camisa 9 da Seleção Brasileira aplica um voleio na partida contra a Sérvia, na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. O lance ganhou uma sequência de imagens intitulada "O voo do pombo" e rapidamente rodou o mundo, sendo merecidamente reconhecida pela crônica especializada.

A imagem que rendeu o prêmio ao fotojornalista de O Liberal. (Tarso Sarraf / O Liberal)

VEJA MAIS

A imagem emoldurada foi dada ao atleta antes do treino com bola desta quinta-feira, no Mangueirão, não sem antes um breve diálogo entre retratista e retratado. "Eu já tinha a intenção de dar a foto para ele e, durante o treino disse que tinha um presente para entregar. Disse que sou do jornal O Liberal, que estive no Catar e que a foto foi premiada. Ele agradeceu bastante, elogiou a imagem e se mostrou feliz com o presente. É um jogador que eu admiro", revela o fotógrafo.

Tarso disse ainda que a oportunidade de entregar o retrato ao jogador coroou um trabalho sério e comprometido, organizado minuciosamente para levar o melhor conteúdo aos leitores. "É muito bom porque o jornal O Liberal, acho que foi o único jornal impresso na Copa. Precisamos agradecer à empresa, que possibilitou a nossa ida para o Catar e a execução de um trabalho amplo, de muita qualidade, que resultou nessa premiação. Ganhar essa honraria, emoldurar e entregar para ele me deixa muito feliz", encerra.