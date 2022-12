Gol de Richarlison é eleito o mais bonito da Copa do Mundo de 2022; veja

Mesmo com a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, o atacante Richarlison, da seleção brasileira, conseguiu deixar sua marca em seu primeiro Mundial. O gol de voleio feito pelo craque do Tottenham, na estreia do Brasil, foi eleito o mais bonito da competição.

A finalização de Richarlison estava concorrendo com outros nove gols. A disputa foi realizada em votação aberta, por meio das redes sociais e pelo site da Fifa. Além do atacante, também participaram da competição Neymar, Kylian Mbappé e o argentino Enzo Fernández.

O gol de Richarlison ocorreu aos 27 minutos do segundo tempo, na estreia do Brasil na Copa do Mundo, contra a seleção da Sérvia. A seleção brasileira já vencia o jogo por 1x0. Após um belo cruzamento de Vinícius Júnior, o atacante dominou a bola e subiu para o voleio, que resultou no mais belo gol do Mundial disputado no Qatar. Veja:

O gol de Richarlison contra a Coréia do Sul também concorreu na disputa. A seleção brasileira ainda foi representada em um terceiro arremate, desta vez, realizado por Neymar, durante a prorrogação do jogo entre Brasil e Croácia. Na ocasião, o Brasil cedeu ao empate e acabou perdendo nos pênaltis, sendo eliminado da competição.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)