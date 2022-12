Melhor goleiro da Copa do Mundo de 2022, Martínez é procurado por Bayern e Atlético de Madrid

A Copa do Mundo serve como vitrine para diversos jogadores do mundo do futebol. Este ano, diversos craques foram revelados e estão sendo procurados pelos principais clubes do mundo. Este é o caso do vencedor da Luva de Ouro, Emiliano Martínez, goleiro da Argentina e campeão do Mundial.

VEJA MAIS

O jogador, que atualmente defende o Aston Villa, da Inglaterra, está sendo sondado por Bayern de Munique e Atlético de Madrid. Segundo o portal BBC Sports, no time alemão, Dibu, como também é conhecido, substituiria o titular Neuer, que sofreu uma lesão e ficará de fora por toda a temporada.

Além do Bayern, o goleiro de 30 anos também está sendo sondado pelo Atlético de Madrid, que teme perder Jan Oblak, que pode decidir não renovar com o clube espanhol. Em Madrid, Martínez encontraria seus compatriotas Cholo Simeone, técnico do clube, e De Paul, um dos principais jogadores de linha da seleção campeã do Mundial.

Dibu tem contrato com o Aston Villa até a temporada de 2026/2027. Portanto, sua saída deve ser negociada pelos clubes que tenham interesse em contratar o melhor jogador da Copa do Mundo do Catar.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)