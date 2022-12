Torcedor da Argentina tatua cena polêmica protagonizada por goleiro na Copa do Mundo

Após a conquista do tricampeonato da Copa do Mundo pela seleção da Argentina no último domingo (18), o país vive um momento de euforia. A felicidade é tanta que um torcedor decidiu tatuar uma cena um tanto polêmica, que ocorreu durante a premiação da competição: o momento em que o goleiro da Argentina, Emiliano Martínez, faz um gesto obsceno com o prêmio que recebeu por ter sido o melhor arqueiro da Copa do Mundo de 2022.

A imagem da tatuagem foi compartilhada pelo analista de negócios esportivos Darren Rovell. Na ocasião que serviu de inspiração para a pintura corporal permanente, o goleiro simulou um pênis ereto com o troféu. O arqueiro, que também é conhecido pelo apelido Dibu, afirma que o ato foi uma resposta para os torcedores franceses que o vaiaram. Veja a publicação:

Relembre a passagem do goleiro Matínez na Copa

O goleiro foi um dos personagens principais da conquista da Argentina na competição. Martínez já havia agarrado dois pênaltis nas quartas-de-final, contra a Holanda, mas na final o jogador brilhou: realizou uma defesa milagrosa nos últimos minutos da prorrogação, após um chute de Kolo Muani, quando o jogo estava empatado em 3 a 3, e defendeu o arrebate de Coman, durante a disputa de pênaltis que deu a vitória para a Argentina por 4 a 2.

Futuro promissor

Emiliano Martínez atinge o auge de sua carreira aos 30 anos, após a conquista do Mundial, sendo cotado como o possível substituto de Neuer no Bayern de Munique, após lesão do goleiro alemão que o deixará de fora por toda a temporada. Após uma breve passagem por Arsenal e outros clubes menores, Dibu vem defendendo o Aston Villa, desde 2020.

