Brasileiro tatua imagem de Messi após título da Argentina na Copa do Mundo de 2022

Apesar da rivalidade entre Brasil e Argentina no futebol, milhares de torcedores brasileiros vibraram na tarde do último domingo (18) com a vitória de Messi na Copa do Mundo do Catar. Um deles foi o tatuador Nildo Honorato, de Hortolândia (SP). Emocionado com a conquista Albiceleste, ele decidiu eternizar o momento com uma tatuagem do camisa 10 argentino.

A imagem escolhida foi a de Messi beijando a taça após receber o troféu de melhor jogador do Mundial. O processo teve cerca de oito horas de duração, começou às 20h e terminou somente às 4h20 no estúdio de tatuagem.

Além de apaixonado pelo futebol argentino, Nildo Honorato possui tatuagens com outros rostos famosos. Entre eles está o influenciador Luva de Pedreiro e o ator Leonardo DiCaprio.