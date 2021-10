Suzy Cortez mostra tatuagem íntima para Messi e revela: 'Faz o homem falhar'

Fã do jogador argentino Messi, Suzy Cortez revelou que a tatuagem íntima feita em homenagem ao atleta faz o homem falhar na hora H. As informações são da Isto É.

“Por incrível que pareça, já passei por situações embaraçosas devido à tatuagem. Olhar para o rosto de Messi no meu corpo faz os homens falharem na hora H. Já tenho o rosto do Messi tatuado na barriga, o que fiz quando ele ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo (Bola de Ouro) pela sexta vez, e pretendo fazer a mesma tatuagem que ele tem na perna esquerda”, revelou a musa do OnlyFans.

A influencer já tem duas tatuagens, uma na barriga com o rosto do jogador e outra com o nome e número 10 na lombar. Mesmo 'atrapalhando' durante o sexo, Suzy confessou que pretende fazer ainda mais. Confira a tatuagem ousada abaixo:

(Reprodução / Instagram)