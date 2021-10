Em frente ao espelho, Mirella mostra tatuagem íntima: ‘Deixa acontecer’

Mc mirella deixou os seguidores agitados ao postar algumas imagens ousadas onde exibe as curvas. Na tarde da última segunda-feira (18), além da boa forma, ela também deixou escapar a tatuagem que fez na parte íntima.

Em frente ao espelho, ela aparece com um maiô diferenciado que valoriza a beleza e ainda destaca o corpo impecável. Caprichando no carão, Mirella faz várias poses sensuais e deixa escapar a tatuagem de flor que fez no bumbum. “Pra que se prender se a vida é deixar acontecer…”, escreveu ela na legenda.

Os fãs ficaram alvoroçados com os cliques da funkeira. Muitos famosos e anônimos deixaram mensagens elogiando Mirella. “Se eu sento não levanto nunca mais”, escreveu uma fã ousada. “Ain mamãe”, escreveu um outro. “Linda e perfeita”, disse outro seguidor.