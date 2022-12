Estatísticas da Copa do Mundo de 2022: veja os jogadores que mais fizeram gols e deram assistências

A Copa do Mundo de 2022 terminou no último domingo (18) com o título da Argentina. Na grande decisão, os hermanos bateram a França, nos pênaltis, após um eletrizante empate em 3 a 3 no tempo normal, no estádio Lusail, no Catar. Com a conquista, a Albiceleste garantiu o terceiro título mundial da história do país.

No entanto, a Copa do Mundo não foi restrita à grande campanha da Argentina. Várias outras seleções se destacaram e protagonizaram momentos memoráveis neste Mundial. O Núcleo de Esporte de O Liberal, com apoio da plataforma 365scores, realizou um levantamento com 13 itens estatísticos sobre a Copa do Mundo. Todos os dados foram coletados no site da Fifa.

Estatísticas da Copa do Mundo

Seleção que mais efetuou cruzamentos

Croácia: 163 cruzamentos (média de 23,28 por jogo)

Seleção que mais fez gol de cabeça

França: 4 gols

Seleção que mais percorreu distâncias

Croácia: 912,1 km em 7 partidas (média de 130,7 por jogo)

Artilheiro da Copa

Kylian Mbappé (FRA): 8 gols

Jogadores que mais deram assistências

Harry Kane (ING), Lionel Messi (ARG), Antoine Griezmann (FRA) e Bruno Fernandes (POR): 3 assistências

Jogador com mais finalizações

Lionel Messi (ARG): 19

Jogador com mais dribles

Lionel Messi (ARG): 17

Goleiro com mais defesas

Wojciech Szczesny (POL): 17

Jogador mais velho do mundial

Alfredo Talavera: 40 anos – goleiro reserva do México

Jogador mais novo do mundial

Youssoufa Moukoko: 18 anos – atacante da Alemanha

Clube que mais cedeu jogadores

Bayern de Munique: 17 jogadores

Clube que teve mais jogadores que marcaram gols

PSG: 18 gols - 8 gols Mbappe (FRA), 7 gols Messi (ARG), 2 gols Neymar (BRA) e 1 gol Soler (ESP)

Fornecedor de material esportivo com mais seleções

Nike: 13 seleções (Catar, Holanda, Inglaterra, EUA, Polônia, Arábia Saudita, França, Austrália, Canadá, Croácia, Brasil, Portugal e Coreia do Sul).