Messi e Maradona: afinal de contas, quem foi o maior jogador da Argentina em todos os tempos? Veja

O torcedor argentino é reconhecidamente um dos mais entusiasmados do planeta, quando o assunto é futebol. A presença deles nos estádios do Catar na Copa do Mundo de 2022 foi um show à parte e uma das figuras mais emblemáticas da festa hermana é o rosto de Diego Armando Maradona, considerado por muitos o maior jogador da história da Argentina.

A condição que alçou El Pibe ao posto de maior jogador do país se deve basicamente à conquista da Copa do Mundo de 1986, liderada pelo craque, que, naquele ano, superou algumas adversidades impensáveis nos dias de hoje e, sem dúvida, protagonizou uma das maiores edições de todos os tempos.

Além da seleção, Maradona é reconhecido na Argentina por suas passagens pelo Argentinos Juniors e Boca Juniors. Na Europa viveu bons momentos no Barcelona (Espanha) e se consagrou no Napoli (Itália), passando ainda pelo Sevilla (Espanha) e Newell's Old Boys (Argentina).

Messi só jogou no Barcelona (Espanha) e Paris Saint Germain (França). Por muitos anos teve a desconfiança dos argentinos, mas deu a volta por cima após cinco Copas do Mundo, contra quatro de Maradona.

Hoje, no entanto, Messi igualou o feito do "mestre". Assim como Maradona, Messi foi o líder máximo de uma conquista que demorou 36 anos para acontecer. Mesmo com trajetórias muito distintas, eles são as maiores figuras do esporte no país. Assim, existem comparações entre ambos e uma única pergunta: quem foi maior?

Títulos de Maradona

Seria quase injusto dizer quem foi mais além, não fosse o detalhe que torna Maradona um semideus na Argentina: a identificação com a torcida. Maradona começou a carreira no Argentino Juniors, em 1976 e somente em 1982 foi para a Europa, depois de vestir a camisa do Boca Juniors, onde é um dos maiores ídolos da história.

No total, foram 346 gols em 679 partidas, a maior parte deles no Napoli. Lá, Maradona jogou de 1984 a 1991, atuou em 259 partidas e balançou as redes em 115 oportunidades. Pela seleção, foram 91 partidas e 34 gols marcados. Ao todo, foram 12 títulos na carreira e quatro Copas do Mundo disputadas, em 21 anos como profissional.

Maradona ganhou um torneio Metropolitano da Argentina, uma Copa do Rei da Espanha, um Campeonato Espanhol, uma Supercopa da Espanha, dois Campeonatos Italianos, duas Copas da Itália, uma Supercopa da Itália, um Mundial sub-19 no Japão, uma Copa Artemio Franchi e uma Copa do Mundo.

Títulos de Messi

Aos 35 anos, Lionel Messi é um vencedor no esporte e pode ser considerado o segundo maior campeão do futebol, perdendo em títulos apenas para o seu ex-companheiro de Barcelona, Daniel Alves. Ao todo, o argentino soma 42 títulos, contra 43 do brasileiro. Os números dele surpreendem também pela grandiosidade e relevância das conquistas.

Pelo Barcelona, foram 10 títulos da La Liga, sete Copas del Rey, oito Supercopas da Espanha, quatro Champions League, três Supercopas da Uefa e três Mundiais de Clube. No PSG, seu atual clube, ele ganhou uma Ligue 1 e uma Supercopa da França; Na outra frente de atuação, a Seleção da Argentina, Messi conquistou um Mundial sub-20, uma Olimpíadas, uma Finalíssima, uma Copa América e uma Copa do Mundo.

Além disso, ele é o maior artilheiro da história da Seleção da Argentina, com 172 jogos e 98 gols. No total, ele marcou 793 gols em 1.003 partidas, com uma média de 0,79 gols por jogo.