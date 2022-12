Segundo imprensa italiana, Real Madrid prepara nova oferta bilionária para ter Kylian Mbappé; veja

Se engana quem pensa que o Real Madrid descartou o interesse pelo francês Kylian Mbappé. A exibição de gala na final da Copa do Mundo e o término na condição de artilheiro, pela segunda copa consecutiva, despertou novamente o sonho dos Merengues em ter no Santiago Bernabéu o craque do Paris Saint Germain.

Em um passado recente, o clube e o atleta estiveram bem próximos de um acordo, mas no apagar das luzes o atacante optou por renovar com o PSG, esfriando a negociação. Já neste ano, segundo o jornal ‘Gazzetta dello Sport’, o Real Madrid prepara uma senhora oferta e dificilmente vai aceitar um não como resposta.

SAIBA MAIS



Os valores da nova proposta chegam a 1 bilhão de euros (R$ 5,5 bilhões, na cotação atual). Eles teriam sido cotados a partir da soma dos bônus e salários previstos no contrato de Mbappé com o clube francês, que fora assinado no mês de maio, com validade até junho de 2025. Seriam 630 milhões de euros, mais o valor da multa de transferência, na casa dos 486 milhões de euros, informa o diário esportivo.

O principal interessado na vinda do craque é o próprio presidente do clube, Florentino Pérez. No início desta temporada, os dois estavam bem próximos de um acerto, mas uma série de especulações em torno da questão, incluindo aí o 'fair play' financeiro - teto de gasto permitido para contratações de atletas - além de uma suposta interferência política na decisão dele em ficar no PSG, onde tem contrato desde 2017.

Mbappé terminou a Copa do Mundo com o vice-campeonato e a artilharia do torneio, com oito gols. Ele é o primeiro jogador da história a marcar três gols em uma final de Copa. Apesar da atuação brilhante, a vitória e o título foram para a Argentina, de Lionel Messi, que venceu nos pênaltis e faturou o tricampeonato mundial.