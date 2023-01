Fotojornalista de O Liberal recebe Troféu ACEESP por imagem do gol de Richarlison na Copa; veja

O repórter fotográfico Tarso Sarraf conquistou o prêmio de "Melhor Imagem do Esporte em 2022" pelo Troféu Aceesp 2022. A premiação dada no último dia 30, em São Paulo, elegeu aqueles que mais se destacaram na mídia esportiva ao longo de 2022 em diversas categorias. Tarso, que é Coordenador de Audiovisual de O Liberal foi premiado com uma imagem do exato momento em que o atacante Richarlison, da Seleção Brasileira, aplica um voleio na partida contra a Sérvia, na fase de grupos da Copa do Mundo.

Richarlison marcou um golaço pela Seleção Brasileira e que foi registrado por Tarso Sarraf, do Grupo o Liberal (Tarso Sarraf / O Liberal)

Sobre a premiação, o fotojornalista agradeceu a honraria e destacou a importância da conquista para um veículo de mídia da região norte do país. “Eu fico muito feliz em receber essa premiação. É um esforço não só meu, mas de toda a equipe da Redação Integrada do jornal O Liberal. Foi um mês muito intenso por conta da Copa e eu pude ser agraciado com essa imagem. Agradeço desde os acionistas da empresa até todo mundo que esteve envolvido”, disse.

SAIBA MAIS



Depois de dois anos, o Troféu Aceesp voltou a ser presencial, no auditório Armando Nogueira, no Museu do Futebol, na capital paulista. Entre as novidades no retorno presencial do troféu está a ampliação de categorias para destaques da mídia esportiva do interior e litoral, agora com troféus específicos para cada região. Além disso, os canais de mídia digitais também passaram a ter mais categorias premiadas, sem contar as inovações deste ano, como melhor foto, a indicação de dois destaques esportivos da temporada, no masculino e feminino.

Confira a seguir a lista de todos os premiados:

TV (ABERTA E FECHADA)

Narrador (a): Everaldo Marques (TV Globo/SporTV)

Comentarista: Ana Thaís Matos (TV Globo/SporTV)

Repórter: André Hernan

Apresentador (a): Luiz Teixeira (TV Globo/SporTV) e Renata Fan (TV Bandeirantes)

RÁDIO

Narrador (a): Marcelo do Ó (Rádio BandNews FM)

Comentarista: Cláudio Zaidan (Rádio Bandeirantes)

Repórter: Rafael Esgrilis (Rádio Energia 97 FM)

Apresentador (a): Thomaz Rafael (Rádio Transamérica)

MÍDIA DIGITAL/ON LINE

Melhor veículo: Portal UOL Esportes

Melhor profissional do ano: César Tavares (Voz do Esporte)

OPINIÃO – MÍDIA ESCRITA (IMPRESSA OU DIGITAL)

Melhor colunista: Luis Augusto Símon/Blog do Menon (Portal Uol Esporte)

INTERIOR

Rádio: Rádio CBN (Ribeirão Preto)

TV: EPTV (Ribeirão Preto)

Jornal/site: Correio Popular (Campinas), Diário do Grande ABC, Jornal de Piracicaba e O Liberal (Americana)

LITORAL

Rádio: Rádio Caraguá FM

TV: TV Tribuna (Santos)

Jornal/site: A Tribuna de Santos

EX- ATLETAS

Melhor profissional do ano: Pedrinho (TV Globo/SporTV)

ASSESSORIA DE IMPRENSA

Melhor profissional do ano: Vinicios Oliveira (Red Bull Bragantino)

DESTAQUES ESPORTIVOS DO ANO

Abel Ferreira (Futebol – técnico do Palmeiras)

​Rebeca Andrade (Ginástica Olímpica)

PRÊMIOS ESPECIAIS INDICADOS PELA DIRETORIA