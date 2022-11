Tarso Sarraf é finalista da World Photographic Cup (WPC); premiação será em Singapura

É do Brasil! É do Pará! O premiado fotojornalista Tarso Sarraf, coordenador de Audiovisual do Grupo Liberal, é finalista de mais uma premiação: World Photographic Cup (WPC), a Copa Mundial de Fotografia, que reúne talentos da fotografia e da arte digital de mais de 40 países. A lista dos profissionais finalistas foi divulgada no domingo (20) e a cerimônia da premiação mundial será dia 17 de março de 2023, em Singapura.

O fotojornalista, que já acumula grandes prêmios no decorrer dos 30 anos de carreira, comentou a alegria da premiação. “Toda premiação que recebemos é muito importante, é um reconhecimento do nosso trabalho. Mas poder ser indicado para um prêmio internacional e poder representar seu Estado, seu país, com certeza é uma honra muito grande”, destacou. A fotografia indicada ao prêmio foi publicada pela agência internacional de notícia France Press (AFP) e pelo Liberal Amazon, em matéria jornalística sobre como a pandemia impactou a população do Marajó.

Tarso explica como foi o processo para chegar na imagem. “A foto indicada eu fiz no primeiro ano da pandemia da covid-19, em Melgaço, no Marajó, um dos piores IDH’s do Brasil. Naquele momento, nós não acreditávamos, pois levava cerca de cinco horas para o deslocamento da equipe de saúde. Havia algumas famílias em que todos estavam com a covid-19, então a mensagem que eu quis passar foi exatamente o que a doença demonstrou no mundo inteiro: não tinha lugar para ela aparecer. No centro, no interior, em todos os país do mundo. A doença teve acesso ao pobre e ao rico, sem exceção”, explicou.

Em relação à valorização dos agentes de saúde, Tarso foi direto. “Eu sempre bato na tecla dos guerreiros da saúde. Na minha opinião, os maiores guerreiros nesse momento foram os profissionais de saúde, porque foram milhares de pessoas que se colocaram em risco, deixaram suas famílias e estavam na linha de frente com o intuito de salvar vidas. Me emocionava muito! Eu entrei em hospitais, UTI’s, transferências de avião, helicópteros, a gente presenciava a batalha que era para salvar uma vida. Eu preservo muito até hoje o que eu vi”.

“Hoje eu tenho a consciência do risco que eu corri, mas naquele momento eu precisava dos registros. Tínhamos uma sede grande de mostrar para o mundo o que era a covid-19. Valia a pena fazer aquela imagem para que todos pudessem ter noção da necessidade das medidas de segurança. Fotojornalismo é o que eu amo fazer. Por exemplo, agora estou no Qatar na Copa do Mundo, e não apenas pelo meu trabalho, mas por prazer. Eu só estou aqui por causa do que eu faço. Hoje eu fico muito feliz de estar representando o jornal O Liberal nesse prêmio, representar todos os profissionais da redação e do grupo em geral”, concluiu o finalista.

Foto finalista. Tarso é o único do Norte que concorre na categoria 'Reportagem'. (Tarso Sarraf)

Ao todo, a World Photographic Cup (WPC) possui oito categorias com seis indicados em cada uma delas. Além da Reportagem, as outras categorias são “Casamento”, “Comercial”, “Ilustração e Arte Digital”, “Natureza- Paisagem”, “Natureza- Vida Selvagem”, “Retrato Clássico” e “Retrato Criativo/ Ilustrativo”.

No dia 17 de março, será a grande final com a cerimônia de premiação, realizada em Singapura, com a presença dos finalistas dos países participantes. São entregues as seguintes premiações: Certificado Best of Nation; medalhas de ouro, prata e bronze por categoria; e o título de Campeão Mundial e troféu para o país com a maior quantidade de pontos.

Carreira e premiações do fotógrafo Tarso Sarraf

Natural de Belém, Tarso Sarraf possui uma trajetória de 30 anos na fotografia, tendo realizado trabalhos para a grande imprensa nacional e internacional, incluindo a cobertura de eventos internacionais como as Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, a Copa da Rússia, em 2018 e atualmente está no Qatar cobrindo a Copa do Mundo de 2022. O fotojornalista possui 14 premiações no currículo, incluindo um “Vladimir Herzog” na categoria Fotografia. Atualmente, ele é um dos finalistas do Grande Prêmio Fotografe 2022, da revista especializada Fotografe, na categoria “Ensaio/ Fotojornalismo”. Entre outras premiações, estão o Prêmio Incentivo Imagens Cotidianas 2022, do Serviço Social do Comércio (Sesc) no Pará, o Prêmio Sebrae de Jornalismo 2022, com a matéria jornalística “Gastronomia que surpreende e se renova”, publicada em O Liberal.