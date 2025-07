FAB lança seu primeiro single 'Carreira Solo'

O cantor FAB lança no próximo dia 11 de julho, oficialmente o single “Carreira Solo” em todas as plataformas digitais. A faixa marca o início de sua nova fase como artista solo e chega como a grande aposta do pagode carioca para conquistar o público jovem com leveza, swing e romantismo.

Com refrão marcante e ritmo contagiante, “Carreira Solo” celebra os momentos de curtição entre amigos e flerta com aquele clima de romance típico das melhores histórias vividas ao som do pagode. A canção foi criada para embalar festas, churrascos, rodas de samba e o tradicional esquenta pré-balada — provando que a música é feita para acompanhar a vida em movimento, com sentimento e alegria.

"'Carreira Solo' é aquele som que chega leve, com vibe boa, com a cara de quem quer viver o melhor da vida. Quando ouvi pela primeira vez, senti na hora que era ela. Tem tudo a ver com esse novo momento que tô vivendo. Agora quero ver geral ouvindo e entrando nessa onda comigo”, afirma FAB.

O single tem assinatura de um time de compositores de destaque, liderado por Lary, cantora e compositora com mais de 200 músicas no mercado e referência nas principais playlists de pagode nas plataformas digitais. Completam o time os talentosos Patrick Ferreira, Suheldo Lima e Cezza, nomes em ascensão no cenário musical brasileiro. A produção também reuniu alguns dos profissionais mais respeitados do mercado fonográfico atual,

reforçando o compromisso com a qualidade e a autenticidade.