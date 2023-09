Seleção Brasileira em Belém: torcedor invade treino e abraça jogadores; vídeo

No treino desta quinta-feira (7), o último da Seleção Brasileira antes da partida contra a Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, um torcedor invadiu o gramado e conseguiu chegar no Neymar e no zagueiro Marquinhos.

No vídeo o torcedor consegue driblar a segurança em campo para chegar no zagueiro Marquinhos e o abraçá-lo. Antes disso, ele vai em direção a Neymar para tirar uma selfie. O camisa 10 do Brasil pede para a segurança do gramado não levar ele até tirar a foto com o torcedor.

O jogo da Seleção Brasileira em Belém, contra a Bolívia, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.

