Com invasão de campo e definição de titulares, Seleção Brasileira faz último treino em Belém

A Seleção Brasileira fez o último treino em Belém no início da noite desta quinta-feira (7), no estádio Mangueirão, antes de encarar a Bolívia, pelas Eliminatórias. O time canarinho pôde, pela primeira vez desde que chegou à capital do Pará, estar mais próximo da torcida. Acompanharam a atividade final de Fernando Diniz cerca de 5 mil crianças que fazem parte do programa TerPaz, do Governo do Pará.

A festa dos jovens foi um show à parte. Cada jogada dos principais jogadores da Seleção - Neymar, Richarlison e Rodrygo - era comemorada como gol. No final do treino, os atletas agradeceram a torcida paraense e deram um dos últimos sinais de carinho na Cidade das Mangueiras.

Enquanto os jogadores estavam indo para os vestiários, Richarlison ficou mais um pouco no gramado e decidiu recompensar o público que veio ao Mangueirão. Ele foi até próximo ao setor de cadeiras que fica no lado B do estádio e autografou alguns uniformes da Seleção.

Invasão

O amor da torcida paraense era tanto que ele ultrapassou os limites das arquibancadas. Logo no início da atividade, dois garotos invadiram o gramado para abraçar jogadores do Brasil. Ambos foram logo retirados pelos seguranças.

O treino

Na primeira parte da atividade, Diniz fez o bom e velho "coletivo". O elenco brasileiro foi dividido entre titulares e reservas, que duelaram entre si. O momento, inclusive, foi o mais comemorado pela torcida que estava nas arquibancadas.

Em seguida, Diniz fez uma atividade que colocava frente a frente ataque e defesa. Os jogadores titulares do setor ofensivo do Brasil agrediram os defensores reservas.

Na parte final, o treinador realizou um treino de bolas paradas. Neymar, Raphinha e Richarlison treinaram faltas e pênaltis, enquanto o resto do time fez uma atividade mais leve com bola.

Time titular

Na atividade, Fernando Diniz revelou todos os mistérios sobre a Seleção Brasileira. O treino de ontem foi importante para a formação de um esboço de equipe, mas os questionamentos finais foram respondidos apenas nesta quinta-feira (7).

De acordo com o treino, a escalação do Brasil para o jogo contra a Bolívia é a seguinte:

Ederson; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Raphinha, Richarlison e Rodrygo.

Em relação à equipe que treinou na última quarta (6), Diniz realizou quatro mudanças na equipe, todas no setor defensivo. Ele incluiu na escalação lideranças do time, como Danilo, Marquinhos e Casemiro.

Brasil x Bolívia

O Brasil enfrenta a Bolívia pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (8). O duelo, que ocorre no estádio Mangueirão, em Belém, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.