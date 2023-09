Seleção Brasileira em Belém: Neymar cita Belém no caminho do hexa e diz: 'Não estou 100%'

Antes do último treino da Seleção Brasileira para a partida contra a Bolívia, o Camisa 10 do Brasil, o atacante Neymar, foi o escolhido para a coletiva de imprensa. O jogador falou do momento físico, da felicidade em retornar à Seleção e afirmou que vai para o jogo.

“Me sinto bem, feliz. Obviamente que não estou 100% fisicamente, mas a cabeça tá boa, o corpo tá bom. Não levo as palavras do Jorge Jesus [técnico do Al-Hilal] como uma maldade, mas como algo para preservar. Eu ia pro último jogo, mas levei uma pancada no treino e ele optou por me tirar. Jogar bola é igual andar de bicicleta, a gente não esquece”, disse.

Fernando Diniz

“Tem sido muito bom trabalhar com ele, por tudo que ele fez nos clubes, pelo o que meus amigos falam dele. Ele é nosso comandante e vamos fazer tudo dar certo. A minha relação com ele é igual a dos outros treinadores, muita afinidade e conversas. O treinador tem que ouvir seu jogador. Se você for direito e verdadeiro dará certo”, comentou.

Belém no caminho do hexa

“É muito bom tá de volta a Belém. Pra mim foi algo gratificante. Pelas dificuldades de retribuir o carinho de volta, que é difícil. Mas eu sei que essa galera quer bola na rede e o Brasil vitorioso. Quanto ao hexa, infelizmente foi adiado mais uma vez, de uma forma que nem preciso citar. É triste perder uma copa e não teve derrota mais triste do que a última. Tem alguns jogadores que jogaram a copa, bons jovens e isso vai nos ajudar a fortalecer. Isso passa muito rápido e temos que nos preparar desde já”, falou.