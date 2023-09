Seleção Brasileira em Belém: Fernando Diniz explica ausência de Rony da convocação

O treinador da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, falou com a imprensa na noite desta quinta-feira (7), véspera da partida contra a Bolívia, no Mangueirão. Na primeira vez que foi questionado, o técnico falou sobre o atacante paraense Rony. Segundo ele, o jogador do Palmeiras está no radar da comissão técnica.

"(O Rony) É um dos jogadores que está no radar. Só podemos convocar 23, mas ele está no radar. O carinho da torcida é gigantesca, é muito bom ter esse carinho, vamos fazer de tudo para ter essa conexão com o torcedor", disse Diniz.

A expectativa para que Rony defendesse a Seleção contra a Bolívia, em Belém, era grande. O paraense havia sido convocado para os dois últimos compromissos da equipe Brasileira, em março e junho. No entanto, ele acabou ficando de fora da lista para o duelo no Mangueirão.

Nova capitania?

Fernando Diniz também respondeu perguntas sobre quem será o novo capitão da equipe. Apesar do questionamento, o técnico do Brasil fez mistério. Segundo ele, o principal objetivo não é designar um novo líder, mas sim promover o bem-estar do jogador.

“Meu capitão? Essa é uma pergunta muito difícil, mas tu vais esperar até amanhã (risos). Para eles é uma coisa diferente, mas pra mim é bastante comum. Minha ação no futebol é promover o bem-estar deles em campo. Desenvolvo o jogo a partir do pensamento do jogador. O futebol tem um padrão rígido, mas temos um trabalho tático rigiso", explicou.

Brasil x Bolívia

O Brasil enfrenta a Bolívia pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (8). O duelo, que ocorre no estádio Mangueirão, em Belém, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.