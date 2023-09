Seleção Brasileira em Belém: Torcedores do Maranhão viajam de carro para assistir o jogo do Brasil

A estreia da Seleção Brasileira contra a Bolívia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 será nesta sexta-feira (8), no Mangueirão, às 21h45. A partida vai marcar o retorno do Brasil a Belém depois de 12 anos. E uma família de maranhenses veio direto de São Luís para a capital paraense, de carro, assistir o jogo da Seleção Brasileira.

Alexandre Azevedo, empresário, veio de carro para Belém com sua esposa, dois filhos e mais o genro. Irão aproveitar o feriado de Independência neste dia 7, e o feriado de aniversário da cidade de São Luís, na sexta-feira (8).

Família Maranhão no jogo da Seleção Brasileira Foto Carmem Helena/O Liberal Foto Carmem Helena/O Liberal Foto Carmem Helena/O Liberal Foto Carmem Helena/O Liberal Foto Carmem Helena/O Liberal

Ele contou que a viagem a Belém estava programada para outubro, mas decidiram há duas semanas antecipar depois do anúncio do jogo da Seleção Brasileira na capital paraense. Então a família alugou um serviço de hospedagem no centro da cidade e chegaram por aqui pela manhã desta quinta-feira (7). Alexandre e sua família viajaram de ferry boat e dormiram em Santa Luzia do Pará no dia anterior (6), antes de chegar em Belém.

O empresário disse que já assistiu um jogo da Seleção Brasileira, um Brasil x Chile no Maracanã, quando era mais jovem. Porém, vai ser a primeira vez da família dele. Ele comenta que investiu na viagem cerca de R$3.500,00, contando ingressos, a viagem de ferry boat, combustível, hospedagem e alimentação.

Além do jogo da Seleção Brasileira na sexta-feira, Alexandre e família vão aproveitar a estadia em Belém para passear pela cidade e visitar pontos turísticos da capital como a Estação das Docas, Ver-o-Peso e o Mangal das Garças.

