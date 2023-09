Seleção Brasileira em Belém: jovens e crianças do TerPaz vão assistir último treino

Enquanto uma multidão se aglomerava na frente do estádio Mangueirão na esperança de assistir o último treino da Seleção Brasileira em Belém, milhares de crianças e adolescentes, cadastradas no programa TerPaz, estão no estádio Mangueirinho. Elas foram selecionadas pelo Governo do Pará para assistir a atividade dos comandados de Fernando Diniz nesta quinta-feira (7).

Segundo o Governo do Pará, a escolha foi feita previamente, pelo próprio programa. Todos que têm direito a acompanhar o treino da Seleção receberam uma pulseira azul e permanecerão no Mangueirinho até o início das atividades.

Os selecionados começaram a chegar no ginásio por volta das 15h. Eles desembarcaram em ônibus de linha, que foram cedidos ao Governo do Pará.

Último treino

O técnico Fernando Diniz fará a última atividade antes da partida contra a Bolívia nesta quinta. No treino de quarta, o treinador da Seleção esboçou um time titular, que pode começar a partida de sexta-feira (8). No entanto, algumas alterações podem ocorrer no último treinamento.

A atividade, que começa às 17h30, será fechada para o público em geral. Apenas as pessoas selecionadas pelo TerPaz e os profissionais da imprensa poderão ver as movimentações.

Brasil x Bolívia

O Brasil enfrenta a Bolívia pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (8). O duelo, que ocorre no estádio Mangueirão, em Belém, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.