Ex-técnico do Paysandu descreve retorno a Belém com a Seleção: "Lugar onde tenho ótimas recordações"

Ex-Paysandu, o técnico Dado Cavalcanti retornou nesta semana a Belém para trabalhar na Seleção Brasileira como auxiliar de Fernando Diniz. O convite foi feito pelo próprio treinador do Brasil e já é, para Dado, um dos momentos mais marcantes de sua vida.

Em postagem nas redes sociais, o ex-comandante bicolor, que conquistou o 7º lugar na Série B de 2015 com o Papão, abordou como tem se sentido nesta experiência junto a CBF, que classificou como o "momento mais que especial na minha vida".

"Indescritível o sentimento de defender o meu país. Pra ser mais especial ainda, em Belém. Lugar onde tenho ótimas recordações pessoais e profissionais. Estou junto com o @timediniz nesse desafio e vamo pra cima Brasil", escreveu.

Fernando Diniz e Dado Cavalcanti fizeram parte da mesma turma da CBF Academy, para conseguirem a Licença Pro, para treinadores de futebol, em dezembro de 2021. O ex-treinador do Paysandu volta a Belém depois de cinco anos, quando fez a última partida como comandante bicolor na Série B de 2018.

O auxiliar pontual da Seleção Brasileira foi convocado depois de uma passagem pelo América-RN, que terminou com o rebaixamento do time potiguar para a Série D de 2024. Ele teve 33% de aproveitamento em 7 jogos, com apenas 7 pontos conquistados e terminou o campeonato na 18ª colocação.