Jornal da Bolívia repercute atuação de Pelé contra o Remo em treino da seleção no Baenão; vídeo

A seleção da Bolívia, adversária do Brasil na estreia das Eliminatórias da Copa do Mundo, treinou na última quarta-feira (7), no Estádio do Baenão. Um jornal boliviano aproveitou o momento para repercutir a famosa história de quando Pelé vestiu a camisa azulina.

A Bolívia se prepara para o jogo de sexta-feira (8), às 21h45, contra a Seleção Brasileira. O duelo ocorre no Estádio Mangueirão.

No dia 29 de abril de 1965, o Rei do Futebol veio ao Baenão para um amistoso entre Santos e Remo. O atacante marcou cinco gols no Leão - terminou 9 a 4 para o Peixe - e levou o público à loucura ao entrar em campo com a camisa azulina.

O Remo entrou em campo com: Arlindo; Jorge Mendonça, Faustino e Zeca; Walter e Socó; Zé Ilídio, Zezé, Rangel, Santos e Chaminha.

O Santos entrou em campo com: Cláudio; Carlos Alberto Torres, Mauro e Geraldino; Lima e Haroldo; peixinho, Mengávio, Coutinho, Pelé e Pepe.