Brasil x Bolívia: Treino da Seleção Boliviana na Curuzu é cancelado e será realizado no Baenão

Após atraso no voo e chegada na madrugada desta quarta-feira (6) a Belém, a Seleção Boliviana fará hoje primeiro treino na capital paraense, de olho no Brasil, na estreia das Eliminatórias da Copa. Mas o treinamento que estava marcado para ocorrer no Estádio da Curuzu, que pertence ao Paysandu, foi cancelado e a equipe da Bolívia irá treinar no Baenão, estádio e que pertence ao Remo, maior rival bicolor. A informação foi confirmada por uma fonte da CBF ao O Liberal, porém, os motivos não foram revelados. O treinamento inicia às 19h.

