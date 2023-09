Com Marcelo Moreno, Bolívia desembarca em Belém e é recebida por torcedor colecionador de camisas

A espera pela Bolívia teve fim. A equipe desembarcou em solo paraense por volta das 3h20 da manhã e seguiu para hotel no bairro de Nazaré. No local, o atacante Marcelo Moreno foi recebido por um colecionador de camisas que está de passagem por Belém.

O paranaense Leonardo Vianna, administrador de empresas, está na capital paraense para participar de um casamento. Fanático por futebol, Leonardo coleciona camisas e fez uma foto com o atacante Marcelo Moreno, da Bolívia, que passou pelo hotel.

“Terá um casamento de um primo meu, que ocorrerá no dia do jogo [Brasil x Bolívia] e estou hospedado no mesmo hotel da Bolívia. Não escolhemos o hotel pensando nisso, foi uma coincidência e, na receptividade aqui, o Marcelo Moreno foi muito bacana, solicito, logo aceitou a tirar uma foto”, disse.

Leonardo quer uma camisa da Bolívia e tentará aumentar sua coleção nos próximos dias. O alvo é Marcelo Moreno, porém, de clubes de Belém, o paranaense já possui uma camisa do Paysandu, mas aguarda ter na sua vasta coleção uniformes de outros clubes do Pará.

“Sou colecionador, tenho camisas de diversos clubes e sempre nas cidades que costumo visitar, sempre procuro levar uma camisa de lembrança. Aqui de Belém tenho uma do Paysandu, que a noiva do meu primo me deu de presente. É a única que tenho, estou na espera de outras, como a do Remo e da Tuna Luso”, falou.

Brasil x Bolívia se enfrentam na próxima sexta-feira (8), às 21h45, no Mangueirão, em Belém, pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.