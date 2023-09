Brasil x Bolívia: órgãos de segurança divulgam plano de ação para jogo da Seleção em Belém

Com o planejamento estratégico já estabelecido, cerca de 2 mil agentes de segurança pública estão se preparando para reforçar as ações ostensivas e preventivas, além de organizar o fluxo de trânsito e garantir a tranquilidade dos torcedores que comparecerão ao Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, na próxima sexta-feira, dia 8 de setembro. O jogo entre Brasil e Bolívia é válido pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

VEJA MAIS

As rondas ostensivas já estão em pleno andamento no entorno do Mangueirão e nos principais pontos da cidade de Belém desde o início desta semana, com o objetivo de manter a ordem e a segurança. Essas operações serão intensificadas nos dias de treino das seleções e no deslocamento das comitivas brasileira e boliviana ao estádio.

Os órgaos que integram o sistema de segurança público estiveram reunidois com representantes da CBF para alinharem o planejamento. O secretário adjunto operacional da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Luciano de Oliveira, destacou a importância dessa colaboração.

"O Sistema de Segurança se reuniu, na última semana, com a Confederação Brasileira de Futebol e tratou de todas as especificidades que são necessárias para serem estabelecidas para um jogo da seleção brasileira, tendo em vista que existem algumas exigências da CBF no quesito de segurança. Todas foram contempladas, visto que o estado já tem uma expertise em atuar em grandes eventos e grandes jogos no Mangueirão", afirmou Oliveira.

Efetivo de dois mil agentes de segurança

Cerca de 2 mil agentes de segurança pública estadual e municipal serão empregados nas operações antes, durante e após a partida no dia 8 , atuando de maneira estratégica para garantir a paz social e atender a qualquer demanda, além de manter o fluxo de trânsito nas vias de acesso ao Mangueirão. O pontapé incial da partida está marcado para às 21h45.

Policiamento intensivo

As operações de segurança terão início às 17h da sexta-feira (8) e contarão com o policiamento ostensivo realizado por policiais militares, tanto dentro do estádio quanto no seu entorno, com uma cobertura de até 5 km da área do evento. O trabalho de segurança inclui a atuação preventiva no percurso até o Mangueirão, no policiamento de trânsito e nas rondas de acesso às vias do complexo esportivo.

Antes do início da partida, as vias de acesso ao estádio receberão atenção especial, com um efetivo fiscalizando os principais corredores da cidade e controlando o acesso à rampa, estacionamento e outras áreas estratégicas para o policiamento.

O secretário adjunto operacional enfatizou que "além das forças de segurança pública, o policiamento externo contará também com o apoio de seguranças privados. Além disso, nós teremos uma Delegacia do Torcedor, Central de Monitoramento e também o Batalhão da Polícia de Eventos, todos em funcionamento dentro do Mangueirão. E a grande novidade, a ampliação de vagas de estacionamento, a partir do uso dos estacionamentos de uma grande loja de departamentos e da Assembleia de Deus, garantindo um acréscimo de aproximadamente mil vagas de estacionamento do outro lado da Avenida Augusto Montenegro. A gente entende que isso vai facilitar essa logística de acesso do público para que tenhamos um jogo tranquilo e sem a ocorrência de incidentes."

Centro de Monitoramento e Segurança Reforçada

O Centro de Comando Operacional (CCO) será ativado para concentrar o monitoramento de imagens de cerca de 400 câmeras instaladas no estádio e no seu entorno, agilizando as demandas de segurança. O Centro será instalado no setor de camarotes do estádio, no lado B.

Além disso, a Delegacia do Torcedor terá uma equipe de policiais civis prontos para atenderem qualquer acionamento e registrar ocorrências com agilidade. O Juizado do Torcedor também estará à disposição do público.

O Batalhão de Polícia de Eventos da Polícia Militar, localizado em um espaço anexo dentro do estádio, estará em pleno funcionamento com equipes especializadas para a manutenção e organização das ações previamente definidas.

Integração de Órgãos de Segurança

Essas operações serão conduzidas pelos órgãos do sistema estadual de Segurança Pública, incluindo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), o Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), as Polícias Militar e Civil, o Corpo de Bombeiros Militar, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), bem como pelos órgãos municipais, como a Guarda Municipal de Belém, a Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) e a Secretaria de Economia de Belém (Secon). A colaboração entre esses órgãos visa garantir a segurança e a tranquilidade durante o evento esportivo de grande magnitude.