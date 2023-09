Neymar pode bater recorde de Pelé se fizer gol no Mangueirão, em Belém; entenda

A última vez que a Seleção Brasileira esteve na capital paraense, em 2011, o atacante Neymar Jr. deixou sua marca ao fazer um gol na vitória diante da Argentina por 2 x 0 no Mangueirão. Novamente em solo paraense, o atacante do Al-Hilal, dessa vez, terá uma nova chance de marcar na capilta paraense e beter um recorde.

Caso Neymar faça um gol na Bolívia no jogo do Mangueirão, ele irá se isolar como maior artilheiro da história da equipe nacional de acordo com as contas da Fifa. Em dezembro do ano passado, no empate com a Croácia, o atacante se igualou a Pelé com 77 gols pela Seleção Brasileira. Belém então ficaria marcada na história se o atacante marcar em solo paraense.

Veja os títulos que Neymar conquistou com a Seleção Brasileira

3 Superclássicos das Américas, um deles em Belém ;

; 2011 (Belém), 2012 (Buenos Aires) e 2014 (Pequim);

1 Copa das Confederações;

2013 (Rio de Janeiro);

1 Ouro nos Jogos Olímpicos;

Rio-2016

Na tarde desta terça-feira (05/09), Neymar treina com os demais convocados pelo técnico Fernando Diniz para a partida da próxima sexta-feira (08/09) contra a Bolívia. O jogo em Belém será às 21h45 e terá cobertura completa de Oliberal.com.