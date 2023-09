Estacionamento para o jogo da Seleção em Belém custa até R$ 75; veja como comprar

Os tickets para estacionamento para o Mangueirão, no dia do jogo da Seleção Brasileira em Belém, começaram a ser vendidos nesta terça-feira (5). A Federação Paraense de Futebol (FPF) lançou um site exclusivo apenas para a venda de espaços no estacionamento do estádio, mas assustou os torcedores. Compre aqui seu ticket de estacionamento

Até hoje, o maior valor pago para um ticket de estacionamento em um evento no estádio custou R$ 30. Mas, para o jogo do Brasil na capital, os valores foram bem acima do esperado: uma vaga para carro no Mangueirão custa R$ 75 e para motos R$ 35.

Os valores significam que, uma família com 4 integrantes, por exemplo, que quiser ir de carro ao estádio, vai gastar, no mínimo R$ 475, contabilizando que foram todos ingressos de meia entrada. Essa conta pode aumentar, rapidamente para R$ 675, se nenhum dos pais tiver direito a meia entrada.

Se colocarmos na conta quatro adultos, sem direito a meia entrada, e que comprar ingressos do Lado B, por R$ 300 cada um, o valor total dessa "saída" é de R$ 1.275, isso sem gastos com bebidas ou petiscos.