Seleção Brasileira em Belém: Torcedor consegue autógrafo de Richarlison e diz: 'vou emoldurar'

A cidade de Belém “respira futebol” nesta semana. A Seleção Brasileira está na capital paraense para a estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, na sexta-feira (8), contra a Bolívia, às 21h45, no Mangueirão e os torcedores vivem a expectativa de uma foto, um autógrafo com o ídolo e um deles já garantiu o “rabisco” de um dos jogadores mais carismáticos do elenco.

Mateus Almeida, 17 anos, estudante, morador do bairro da Cidade Velha, conseguiu pegar um autógrafo do atacante Richarlison, o “Pombo”, atleta que pertence ao Tottenham, da Inglaterra. O jogador foi solicito, fez fotos, vídeos e distribuiu autógrafos e Mateus foi um dos que garantiu o “rabisco”.

“O Richarlison desceu da van, fez fotos com algumas pessoas dentro do hotel e começamos a gritar o nome dele, foi então que ele veio e foi bastante atencioso, deu autógrafo, fez fotos e deu autógrafo para várias pessoas e consegui entregar minha camisa para ele, que deu o autógrafo”, disse.

Richarlison atendeu os torcedores paraenses que estavam em frente ao hotel da Seleção (Vitor Silva/CBF)

Mas Mateus confessa que ficou frustrado com as atitudes de alguns jogadores não terem retribuído o carinho do torcedor em frente ao hotel.

“Foi só ele [Richarlison] e o Neymar que atenderam os torcedores. Entendo que eles podem estar cansados da viagem, mas esperávamos que mais jogadores pudessem ir ao encontro da torcida”, comentou.

Autógrafo de Richarlison na camisa do torcedor paraense (Fábio Will / O Liberal)

VEJA MAIS

Com a camisa autografada pelo atacante Richarlison, Mateus vai atrás de outras assinaturas no manto da Seleção Brasileira e em seguida eternizar a vestimenta.

“A camisa agora ‘vale ouro’, vou tentar mais autógrafos dos jogadores no decorrer da semana e depois emoldurar”, disse, sorrindo.

ASSISTA

O atacante Richarlison, em entrevista à emissora SporTV, falou do carinho do torcedor e da importância em retribuir os gestos.

“É importante esse carinho com os torcedores. Ficamos tanto tempo longe deles, na Europa e quando estamos no Brasil é importante passar 10, 20 minutos com os torcedores, não vai fazer diferença”, disse.

Agenda

Brasil x Bolívia jogam às 21h45 da próxima sexta-feira (8), no mangueirão, em Belém, pela estreia das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.