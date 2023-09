Após atraso no voo, Seleção da Bolívia desembarca em Belém para jogo contra a Seleção Brasileira

A Seleção Boliviana desembarcou em Belém por volta das 3h20 desta quarta-feira (6), após atraso no voo de São Paulo (SP). A equipe que encara o Brasil na próxima sexta (8), no Mangueirão, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, conta com o atacante Marcelo Moreno, ex-Cruzeiro e Flamengo. O jogador passou pelo saguão do hotel sem falar com a imprensa.

O técnico Gustavo Costas possui no elenco alguns jogadores que atuam no Brasil, como meia Miguelito e o meia Enzo Monteiro, que defendem as cores do Sub-20 do Santos-SP. Outro que joga no Brasil é Fernando Navas, atacante, que pertence ao Athletico-PR.

A equipe boliviana fará um treinamento nesta quarta-feira no Estádio da Curuzu, que pertence ao Paysandu. A movimentação está prevista para às 1730. Brasil x Bolívia se enfrentam na próxima sexta-feira (8), às 21h45, no Mangueirão, em Belém, pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLIberal.com.