Repórter Eric Faria elogia torcida paraense e fala sobre novo ciclo da Seleção: ‘Ambiente favorável’

A Seleção Brasileira está sob os holofotes da mídia esportiva às vésperas da partida contra a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que ocorre nesta sexta-feira (8), no Estádio Mangueirão, às 21h45. Por conta do jogo, a imprensa nacional está presente em Belém para acompanhar os passos da estreia da equipe sob o comando do técnico Fernando Diniz.

Entre os jornalistas que vieram à capital para cobrir a partida está o repórter Eric Faria, da TV Globo e Sportv, que já acompanhou a Seleção em muitas ocasiões e falou, em entrevista exclusiva para a Rádio Liberal, sobre as expectativas para a estreia do treinador, além de elogiar a torcida paraense.

“Vimos a chegada dos jogadores no hotel com uma festa muito grande, o Neymar principalmente, que ainda é um ídolo da molecada, das crianças e adolescentes. Acho que para um início de caminhada, de um novo ciclo, para um trabalho que está começando com o Fernando Diniz, é muito bom ter esse ambiente favorável. Isso certamente vai impactar no jogo, com a torcida vibrando, empurrando a Seleção. Tem pouco tempo de treino, então é muito importante que o torcedor seja paciente na arquibancada, e os daqui do Pará vão ser, porque estão com tanta saudade que querem ver o jogo, torcer e vibrar com os gols”, disse.

O repórter ainda elogiou a estrutura do Mangueirão e a escolha da CBF de Belém como sede da partida. “O estádio foi todo reformado né, tá muito bonito. Eu não vinha aqui há muito tempo e fiquei contente em ver como o Mangueirão está. Doze anos que a Seleção não joga aqui, desde 2011, e assim, é sempre muito gratificante, imagino, para o atleta vir jogar aqui porque é um povo muito caloroso, é um povo que tem um carinho especial pela Seleção Brasileira, um povo que trata o ídolo como deve ser tratado. Foi bom a CBF escolher a região Norte para essa estreia e, sobretudo, Belém”, afirmou.

Sobre a relação pessoal com a capital paraense, Eric Faria declarou que ainda não conseguiu conhecer melhor a cidade, mas, ainda espera provar o açaí original.

“A gente não vê nada quando cobre a Seleção Brasileira, é o tempo inteiro entre hotel e estádio. Há muito tempo que não venho em Belém, acho que mais tempo que a Seleção, porque não trabalhei no jogo de 2011. Não consegui ver nada ainda. Domingo, quando a gente chegou, fomos jantar nas Docas. É um espaço que não tinha antes, acho, e foi muito legal. 'Tá' um lugar muito bonito, muito turístico, e eu que sou do Rio acho que os cariocas deveriam conhecer, porque é um lugar bem legal, e é a terra do açaí. Lá a gente toma muito açaí, embora seja bem diferente, e eu não experimentei o daqui ainda. Mas até o fim da viagem vou experimentar”, finalizou.

Em outra oportunidade, o repórter elogiou novamente a torcida paraense que acompanhava a Seleção na frente do hotel onde estão hospedados, e falou sobre o carinho com os jogadores: “Há muito tempo não via algo assim”.