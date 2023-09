Seleção brasileira em Belém: trânsito é interditado em trecho da avenida Nazaré

A avenida Nazaré com a travessa Benjamin Constant, no bairro de Nazaré, em Belém, está interditada por questões de segurança, uma vez que jogadores da Seleção Brasileira estão hospedados em um hotel nas proximidades. A informação foi confirmada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) nesta quarta-feira (6).

O órgão informou, ainda, que está equipes estão no local para garantir a mobilidade e fluidez do trânsito na via. Como rotas alternativas, a orientação da Semob é que os condutores trafeguem pelas seguintes vias: avenida Gentil Bittencourt, travessa Quintino Bocaiuva, travessa 14 de Março e avenida Nazaré.

Brasil enfrenta Bolívia no Mangueirão

No quinto jogo da Seleção no Pará, o Brasil volta a campo no Mangueirão na próxima sexta-feira (8), às 21h45, contra a Bolívia. A partida ocorre pela estreia da Seleção pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os jogadores começaram a chegar em Belém já no início desta semana. Nesta quarta-feira (6), a Seleção realiza o segundo dia de treinos no Mangueirão, sendo o primeiro com todos os atletas convocados.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)