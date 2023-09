Seleção Brasileira em Belém: Sete convocados são agenciados por empresário de Fernando Diniz; veja

A lista da Seleção Brasileira para a partida de estreia de Fernando Diniz como treinador, que ocorre nesta sexta-feira (8), às 21h45, contra a Bolívia, no Mangueirão, pelas Eliminatórias da Copa, chama a atenção pelos laços empresariais. Segundo apuração do portal Metrópoles, sete dos 23 convocados têm um ponto em comum: são agenciados por Giuliano Bertolucci, que também é o empresário do próprio treinador da Seleção.

Entre os jogadores representados por Bertolucci, está Matheus Cunha, cuja presença na lista de Diniz tem sido alvo de críticas. O atacante marcou apenas três gols nas últimas 41 partidas e não teve a chance de participar da Copa do Mundo no Catar.

VEJA MAIS

Além disso, Giuliano Bertolucci é conhecido por representar outros jogadores de renome, incluindo David Luiz, Andrey, Danilo (Notthingham Forest), Piquerez e David Neres, consolidando sua influência no mundo do futebol.

Três desses sete jogadores foram treinados por Fernando Diniz em suas trajetórias anteriores. São eles: Caio Henrique, Ibañez, quando ambos estavam no Fluminense, e Bruno Guimarães, durante sua passagem pelo Athletico-PR.

Acompanhe Brasil x Bolívia pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.

Veja a lista completa dos jogadores agenciados por Giuliano Bertolucci na Seleção

Vanderson (lateral-direito do Mônaco);

Caio Henrique (lateral-esquerdo do Mônaco);

Matheus Cunha (atacante do Wolverhampton);

Ibañez (zagueiro do Al-Ahli);

Bruno Guimarães (meio-campista do Newcastle);

Gabriel Magalhães (zagueiro do Arsenal);

Marquinhos (zagueiro do PSG).