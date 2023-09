Brasil x Bolívia: confira a programação do dia das seleções em Belém

Com a chegada do atacante Gabriel Jesus, do Arsenal, finalmente a Seleção Brasileira terá todos os convocados à disposição para as atividades desta quarta-feira (6), em Belém. O Brasil já iniciou a preparação para a estreia nas Eliminatórias da Copa, contra a Bolívia, na sexta-feira (8), no Mangueirão.

Aliás, o Estádio Olímpico recebeu as primeiras atividades da Seleção. Na última terça-feira (5), o técnico Fernando Diniz comandou o primeiro treino da equipe verde-amarelo desde que foi oficializado como treinador do Brasil, no último mês de julho.

VEJA MAIS

Programação

Nesta quarta-feira (6), a Seleção realiza o segundo dia de treinos no Mangueirão - o primeiro com todos os convocados. A partir das 16h15, o Brasil sai para o treinamento no palco da partida, que começa às 17h30 e tem previsão de até duas horas de duração.

Bolívia

Já a adversária do Brasil, a Bolívia realizará as atividades logo após o término da Seleção Canarinho. A saída dos bolivianos para o Mangueirão será às 18h30, com o início dos treinos às 19h30 e com a mesma expectativa de duração.

Acompanhe a cobertura completa de Brasil x Bolívia pelo portal OLiberal.com.