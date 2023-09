Seleção Brasileira em Belém: Danilo aponta diferenças com estilo de jogo de Diniz; confira

"Ele tem um jogo diferente do que estávamos habituados". Foi assim que o lateral-direito Danilo definiu o início da relação do elenco da Seleção Brasileira com o técnico Fernando Diniz. Em coletiva de imprensa nesta terça-feira (5), logo após o primeiro treino completo em Belém, antes da partida contra a Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o experiente jogador disse que será necessário "disponibilidade" para entender a forma de atuar do treinador interino do Brasil.

VEJA MAIS

"Ele tem razão quando diz que é difícil implementar uma ideia de jogo em tão pouco tempo e diferente do habitual. É um jogo de movimentação diferente do jogo mais posicional que estávamos acostumados aqui na seleção e na maioria dos clubes. Depende da disponibilidade e paciência para entender que não acontece do dia para a noite, paciência do externo", explicou.

Apesar das diferenças, Danilo disse que essa nova forma de jogar futebol pode ser um trunfo a mais para a carreira de um atleta. Apesar disso, ele disse que é importante que o elenco acredite no estilo de jogo implantado pelo técnico do Fluminense. Caso contrário, os resultados podem não vir com tanta facilidade.

"Ter o Diniz agora é uma coisa que me diz que é uma agregação de valor na minha história que eu ainda não tive. Será de muito aprendizado e muita serventia para a minha carreira. É algo que não tinha vivido. Estava curioso para ver como ele implementaria as ideias. Para mim o mais importante de um treinador é convencer todo mundo a fazer aquilo. Tem muitos bons que não conseguem convencer e as coisas não andam. Estou muito curioso para seguir neste trabalho com o Diniz para agregar em tudo que vivi até hoje", disse.

Brasil x Bolívia

A partida entre Brasil e Bolívia, válida pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, será realizada nesta sexta-feira (8), no estádio Mangueirão, em Belém. O jogo terá transmissão Lance a Lance pelo portal Oliberal.com.

Veja outros trechos da entrevista de Danilo

Técnico interino

"Primeiro sobre essa definição de interino, para mim não cabe. A gente tem que pensar no hoje. Amanhã ninguém sabe o que vai acontecer. O treinador hoje é o Diniz e tem o nosso respaldo. Temos que pensar nisso. Não podemos começar um trabalho pensando que amanhã chega outra pessoa. Não tem esse papo de interino. Depois não sei nem se eu vou estar aqui ou quem vai estar"

Volta a região Norte

"Sou consciente do que é o Brasil, a diversidade do nosso país. E da diferença estrutural de várias localidades. A única diferença de eu, como atleta da seleção, acostumado a jogar em futebol de alto nível, é que o gramado seja bom. Não peço arenas supermodernas. Pelo contrário. Mas o gramado é muito importante pela forma como trabalhamos, influencia muito. A gente vê no campeonato brasileiro como é muito importante o gramado"

Neymar

"Falava com ele no almoço que jogo com ele desde 2010 e desde então escuto: "Neymar, cadê você? Eu vim aqui só para te ver!". O Neymar é um cara que gosta de jogar bola, a casa dele é a seleção brasileira, e tenho certeza disso. Espero que ele esteja no melhor nível, esteja alegre, que fica difícil de segurá-lo"