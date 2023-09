Brasil x Bolívia terá aparato de saúde para garantir assistência a jogadores e torcedores

Sete ambulâncias e uma equipe com 40 profissionais de saúde foram mobilizadas - e já estão em operação - desde esta segunda-feira (4) para dar suporte em qualquer eventualidade durante os treinos das seleções brasileira e boliviana em Belém. O reforço também será o mesmo na sexta-feira (8), quando o Brasil enfrentará a Bolívia no novo Mangueirão, pelas eliminatórias da Copa do Mundo Fifa 2026.

O secretário de Saúde, Romulo Rodovalho, detalha como será o planejamento dos serviços de saúde garantidos pelo Governo do Estado dentro do estádio olímpico.

“Vamos trabalhar em seis ambulatórios do Novo Mangueirão e com uma ambulância UTI no gramado. Os ambulatórios que ficam próximos às rampas maiores estão equipados com sala de grave para estabilização de paciente e possível remoção, caso necessário, para os hospitais de retaguarda do Estado. Nos ambulatórios intermediários e superiores vamos trabalhar com equipe para atendimento básico”, explica o titular da Sespa.

Partida terá assistência de saúde para jogadores e torcedores. (Agência Pará)

Dentre os 40 profissionais de saúde que estão prontos para o atendimento de jogadores e torcedores há a presença de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e administrativo no apoio.

Na terça (5), quarta (6) e quinta-feira (7), a Seleção Brasileira já tem treinamentos agendados para às 17h30, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão. Já os bolivianos devem fazer um treinamento no Estádio da Curuzu. Na quinta (7), as duas seleções farão seus treinamentos no Novo Mangueirão. Todos os treinos serão acompanhados pelas equipes de saúde da Sespa.