Newcastle x Fulham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pela Copa da Liga Inglesa Newcastle e Fulham jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 17.12.25 16h15 Em seus últimos jogos, o Newcastle perdeu para o Sunderland por 1 a 0 e o Fulham venceu o Burnley por 3 a 2 (X/ @FulhamFC) Newcastle x Fulham disputam hoje, quarta-feira (17/12), as quartas de final da Copa da Liga Inglesa. O jogo acontecerá às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio St. James' Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Newcastle x Fulham ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 17h15 (horário de Brasília). VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (17/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Super Mundial, Copa do Brasil, Copa da Liga Inglesa e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quarta-feira City x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/12) pela Copa da Liga Inglesa Manchester City e Brentford jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Newcastle venceu o Everton por 4 a 1, empatou com o Tottenham por 2 a 2, venceu o Burnley por 2 a 1, empatou com o Leverkusen por 2 a 2 e perdeu para o Sunderland por 1 a 0. Já o Fulham passou por uma vitória de 1 a 0 sobre o Sunderland, outra de 2 a 1 contra o Tottenham, uma derrota de 5 a 4 para o City, outra de 2 a 1 para o Crystal Palace e uma vitória de 3 a 2 sobre o Burnley. Newcastle x Fulham: prováveis escalações Newcastle: Ramsdale; Livramento, Schär, Thiaw, Lewis Hall; Tonali, Willock, Ramsey; Elanga, Barnes e Woltemade. Técnico: Eddie Howe. Fulham: Lecomte; Castagne, Diop, Cuenca, Robinson; Reed, King, Cairney; Traoré, Kevin, Jiménez. Técnico: Marco Silva. FICHA TÉCNICA Newcastle x Fulham Copa da Liga Inglesa Local: Estádio St. James' Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra Data/Horário: 17 de dezembro de 2025, 17h15