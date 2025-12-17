City x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/12) pela Copa da Liga Inglesa Manchester City e Brentford jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 17.12.25 15h30 Em seus últimos jogos, o Brentford empatou com o Leeds por 1 a 1 e o City goleoy o Crystal Palace por 3 a 0 (X/ @BrentfordFC) Manchester City x Brentford disputam hoje, quarta-feira (17/12), as quartas de final da Copa da Liga Inglesa. O jogo tem início às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Manchester City x Brentford ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília). VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (17/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Super Mundial, Copa do Brasil, Copa da Liga Inglesa e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quarta-feira Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Brentford perdeu para o Brighton por 2 a 1, venceu o Burnley por 3 a 1, perdeu para o Arsenal por 2 a 0, foi superado pelo Tottenham pelo mesmo placar e empatou com o Leeds por 1 a 1. Já o Manchester City passou por vitórias de 3 a 2 sobre o Leeds, de 5 a 4 contra o Fulham, de 3 a 0 sobre o Sunderland, de 2 a 1 contra o Real Madrid e de 3 a 0 sobre o Crystal Palace. Manchester City x Brentford: prováveis escalações Manchester City: Gigi Donnarumma; Matheus Nunes, Josko Gvardiol, Rúben Dias e Nico O'Reilly; Nico González, Bernardo Silva e Tijjani Reijnders; Rayan Cherki, Phil Foden e Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola. Brentford: Caoimhin Kelleher; Michael Kayode, Nathan Collins, Sepp van den Berg e Aaron Hickey; Vitaly Janelt, Jordan Henderson, Dango Ouattara, Mathias Jensen e Keane Lewis-Potter; Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews. FICHA TÉCNICA Manchester City x Brentford Copa da Liga Inglesa Local: Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra Data/Horário: 17 de dezembro de 2025, 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Brentford Manchester City jogos de hoje Copa da Liga Inglesa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL ATENTADO Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida 17.12.25 20h51 Copa do Brasil Corinthians x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Copa do Brasil hoje (17/12) Corinthians e Vasco da Gama jogam pela final da Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 17.12.25 19h30 Futebol Alexandre Lopes é apresentado como novo técnico da Tuna Luso Ex-zagueiro da Seleção Brasileira assume o comando da equipe para Estadual, Copa do Brasil e Série D 17.12.25 17h57 Futebol Flamengo perde para o PSG nos pênaltis e fica com o vice na final do Intercontinental de Clubes Após o empate no tempo normal, o time rubro-negro desperdiçou quatro cobranças e acabou derrotado pelo PSG de Luís Henrique 17.12.25 16h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGO FRACO Corinthians e Vasco empatam sem gols no 1º jogo da final da Copa do Brasil A decisão do título fica para o Maracanã, no próximo domingo (21) 17.12.25 23h57 'ATRAVESSAR?' Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho' Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza 17.12.25 20h19 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 futebol Zagueiro ex-Vasco, Kadu Fernandes morre em acidente de carro no Rio de Janeiro Veiculo que o jogador estava capotou por volta das 4h da manhã desta segunda-feira (22) 22.05.23 11h46