Vasco enfrenta Madureira para se recuperar de derrota no Brasileirão

O Campeonato Carioca terá mais um duelo importante nesta segunda-feira (02), quando Madureira e Vasco se enfrentam às 20h, em São Januário, pela quinta rodada da Taça Guanabara. A partida coloca frente a frente duas equipes que brigam na parte de cima de seus respectivos grupos e buscam consolidar posições na tabela.

O Vasco chega confiante após a vitória por 3 a 0 sobre o Boavista na última rodada do estadual, mas traz na bagagem a derrota por 2 a 1 para o Mirassol na estreia pelo Brasileirão. Com sete pontos em quatro jogos, o time cruz-maltino ocupa a segunda colocação do Grupo A, atrás apenas do Fluminense, e mira o triunfo no clássico para se aproximar ainda mais da liderança.

O Madureira, por sua vez, busca recuperação após a derrota por 2 a 0 para a Portuguesa-RJ na última rodada. O time da Zona Norte do Rio soma seis pontos em quatro jogos e ocupa a segunda posição do Grupo B, atrás do líder Botafogo, e pretende aproveitar o fator casa para retomar a confiança e somar pontos importantes na briga por classificação.

Os atacantes Brenner e Hinestroza, anunciados como reforços na última semana, já estão treinando com o elenco vascaíno, mas não tiveram suas presenças confirmadas. O técnico Fernando Diniz comentou sobre a situação dos atletas.

"Brenner e Hinestroza só assinaram o contrato com o Vasco há quatro, então treinaram pouco com o grupo. A gente vai avaliar com calma quando e a minutagem que eles podem jogar. Eu quero contar com eles o quanto antes.", explicou.

O Vasco deve preservar seus principais jogadores de olho na sequência do Brasileirão, já que encara a Chapecoense na próxima quinta-feira (05) pela segunda rodada da competição. O zagueiro Alan Saldivia, os volantes Hugo Moura e Tchê Tchê, o meia Matheus França e o atacante David são alguns jogadores que podem pintar entre os onze iniciais.

O lateral-direito Paulo Henrique é dúvida para o duelo. Desfalque contra o Mirassol, o atleta se recupera de dores no pé esquerdo e não tem sua presença confirmada. Puma Rodríguez é cotado para ganhar mais uma oportunidade no time titular.

O volante Jair se recupera de uma cirurgia no joelho direito e não está à disposição da comissão técnica.

O Madureira conta com uma novidade na beira dos gramados para a sequência do Carioca. A diretoria oficializou na última quarta-feira a contratação do experiente técnico Toninho Andrade, anunciado poucas horas após a demissão de Felipe Surian.

Campeão da Taça Rio pelo Madureira em 2015, o treinador chega para a sua quarta passagem pelo clube. Ele possui ampla experiência no futebol carioca e retorna ao Tricolor Suburbano após disputar a Série B1 pelo Paduano.

Toninho agradeceu a oportunidade e destacou que o principal objetivo é manter o Madureira na zona de classificação para o mata-mata.

"Fico feliz em voltar ao Madureira pela quarta vez. O clube está em uma posição boa, em segundo lugar na nossa chave, dentro da zona de classificação para a próxima fase. Temos dois jogos difíceis na nossa sequência, mas pelo que estávamos analisando, a gente sabe que tem um time bastante competitivo para buscar a classificação. A meta é continuar o trabalho feito pelo Surian para alcançar o objetivo de se classificar", disse Toninho.

FICHA TÉCNICA

MADUREIRA X VASCO

MADUREIRA: Neguete; Júlio César, Marcão, Jean e Matheus Julião; Rodrigo Lindoso, Jacó e João Fubá; Juninho, Ricardo Oliveira e Everton. Técnico: Toninho Andrade.

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Alan Saldivia, Lucas Freitas e Victor Luís; Hugo Moura, Tchê Tchê e Matheus França (JP); David, GB e Jhojan Rojas. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Lucas Coelho Santos (RJ)

DATA - 02/02 (Segunda-feira)

HORÁRIO - 20h

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)