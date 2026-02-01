Técnico do Paysandu valoriza vitória sobre o Capitão Poço e desvia foco do Re-Pa: “Não quero saber” “O nosso foco único é a Tuna”, disse Júnior Rocha quando questionado sobre a preparação para o clássico Rei da Amazônia. Caio Maia 01.02.26 19h56 Júnior Rocha, técnico do Paysandu. (Thiago Gomes / O Liberal) Após a vitória por 1 a 0 sobre o Capitão Poço, neste domingo (1º), na Curuzu, o técnico do Paysandu, Júnior Rocha, destacou a importância do resultado e explicou a orientação passada ao elenco para arriscar mais finalizações durante a partida. O triunfo bicolor foi definido nos acréscimos da etapa final, com um chute de fora da área de Kleiton Pego. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Segundo o treinador, a comissão técnica incentiva os atletas a concluírem as jogadas sempre que houver espaço. Para ele, a insistência nesse fundamento aumenta as chances de sucesso, seja por desvios, falhas do goleiro ou até pelas condições do gramado. “Somos a favor de o atleta finalizar. A orientação é acertar o gol, porque pode ter um desvio, o goleiro falhar ou até o gramado ajudar. Hoje, tivemos a felicidade de pegar bem, como foi com o Kleiton”, afirmou. Júnior Rocha também elogiou a evolução de Kleiton Pego, autor do gol da vitória, especialmente no quesito finalização. Conhecido por atuar aberto pelos lados do campo e explorar o drible, o jogador vem sendo cobrado e demonstrando dedicação para melhorar esse aspecto nos treinamentos. “Ele gosta de ir à beirada e driblar, e acaba levando essa fama de ser menos finalizador, mas vem treinando isso. Nesta semana, por exemplo, complementou atividades com finalização em duas oportunidades”, revelou. Ao ser questionado sobre o clássico Re-Pa, o treinador fez questão de frear qualquer projeção e deixou claro que o foco do Paysandu está totalmente voltado para o próximo compromisso no Campeonato Paraense, contra a Tuna Luso, na quarta-feira (4). Júnior Rocha ressaltou que o momento é de construção e adaptação, sobretudo por se tratar de um elenco reformulado. “O nosso foco único é a Tuna. Não quero nem saber de Re-Pa agora. Vamos jogo a jogo, nos adaptando à cidade, à filosofia e à metodologia de trabalho. No início dá vontade até de chorar, porque o atleta precisa entender o modelo. Cada um vem com seus vícios, e queremos que eles não pratiquem os nossos. É doloroso, mas todo ano é assim, ainda mais com elenco novo”, concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Técnico do Paysandu valoriza vitória sobre o Capitão Poço e desvia foco do Re-Pa: “Não quero saber” “O nosso foco único é a Tuna”, disse Júnior Rocha quando questionado sobre a preparação para o clássico Rei da Amazônia. 01.02.26 19h56 Futebol Em jogo morno, Paysandu vence o Capitão Poço e mantém 100% na temporada Com o resultado, Papão alcançou a vice-liderança do Parazão, com seis pontos conquistados. 01.02.26 19h08 Futebol Paysandu celebra 112 anos com festa e bolo na Curuzu antes de duelo pelo Parazão O Papão antecipou as comemorações de seu aniversário neste domingo (01); mascote e crianças participaram da homenagem no gramado. 01.02.26 17h01 Futebol Paysandu recebe o Capitão Poço na Curuzu em busca da liderança isolada do Parazão Depois da estreia convincente, os bicolores querem a segunda vitória em casa para 01.02.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 01.02.26 7h00 FUTEBOL Remo: Jornalistas avaliam os impactos da saída de Marcos Braz Marcos Braz deixou o Remo às vésperas da estreia na Série A 01.02.26 8h00 Supercopa do Brasil Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/02) pela Supercopa Rei Flamengo e Corinthians jogam pela Supercopa do Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 12h00 Futebol Paysandu recebe o Capitão Poço na Curuzu em busca da liderança isolada do Parazão Depois da estreia convincente, os bicolores querem a segunda vitória em casa para 01.02.26 7h00