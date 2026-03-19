Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal

O Paysandu já sabe onde irá jogar a estreia da Copa Norte 2026. O presidente do clube, Márcio Tuma, informou nesta quinta-feira (19), em sua rede social, que o Papão irá enfrentar o GAS-RR, na próxima terça-feira (24), às 20h, no Estádio Maximino Porpino, o Modelão, na cidade de Castanhal (PA), Nordeste do Estado.

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A partida estava marcada para o Estádio da Curuzu, em Belém, porém, a situação do gramado do “Vovó da Cidade” não estão boas e, a saída da diretoria alviceleste foi solicitar a mudança de local. Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidente do Paysandu, Márcio Tuma, informou que já recebeu o “ok” da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e que a partida contra o GAS-RR, será mesmo no Modelão, em Castanhal.

“Reunimos com a CBF confirmou que a nossa estreia na Copa Norte será em Castanhal (PA). Alô galera de castanhal, aguarde a caravana do Papão. Estaremos aí com o Lobo e toda a nossa equipe para fazer uma grande estreia no Modelão. Sabemos que o estádio está reformado, com gramado bom. A nossa torcida de Castanhal e arredores, essa torcida imensa do Nordeste do Pará. Afinal, o Papão é de Belém, o Papão é do Pará, é do Brasil, é do mundo. Então, vamos juntos. Muito trabalho pela frente e semana que vem tem Castanhal na estreia da Copa Norte”, disse, Tuma.

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Paysandu e GAS-RR se enfrentam na próxima terça-feira, dia 24, às 20h30, no Estádio Modelão, na cidade de Castanhal, pela 1ª rodada da Copa Norte 2026. A partida terá transmissão lance a lance polo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.