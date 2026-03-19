Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino Fábio Will 19.03.26 15h20 Papão pega o GAS-RR no Modelão (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu já sabe onde irá jogar a estreia da Copa Norte 2026. O presidente do clube, Márcio Tuma, informou nesta quinta-feira (19), em sua rede social, que o Papão irá enfrentar o GAS-RR, na próxima terça-feira (24), às 20h, no Estádio Maximino Porpino, o Modelão, na cidade de Castanhal (PA), Nordeste do Estado. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A partida estava marcada para o Estádio da Curuzu, em Belém, porém, a situação do gramado do “Vovó da Cidade” não estão boas e, a saída da diretoria alviceleste foi solicitar a mudança de local. Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidente do Paysandu, Márcio Tuma, informou que já recebeu o “ok” da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e que a partida contra o GAS-RR, será mesmo no Modelão, em Castanhal. “Reunimos com a CBF confirmou que a nossa estreia na Copa Norte será em Castanhal (PA). Alô galera de castanhal, aguarde a caravana do Papão. Estaremos aí com o Lobo e toda a nossa equipe para fazer uma grande estreia no Modelão. Sabemos que o estádio está reformado, com gramado bom. A nossa torcida de Castanhal e arredores, essa torcida imensa do Nordeste do Pará. Afinal, o Papão é de Belém, o Papão é do Pará, é do Brasil, é do mundo. Então, vamos juntos. Muito trabalho pela frente e semana que vem tem Castanhal na estreia da Copa Norte”, disse, Tuma. VEJA MAIS Marcinho celebra classificação do Paysandu na Copa do Brasil: 'Estamos construindo uma história' Destaque do time bicolor, jogador disse estar muito feliz por vestir a camisa bicolor e se declarou para o clube Preparador físico do Paysandu é convocado para Seleção do Peru Leonardo Cupertino vai integrar comissão da equipe sub-20 em amistosos contra o Chile Com Remo e Paysandu confirmados, CBF define data para o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil Com jogos de ida e volta, confrontos e mandos serão definidos no evento Paysandu e GAS-RR se enfrentam na próxima terça-feira, dia 24, às 20h30, no Estádio Modelão, na cidade de Castanhal, pela 1ª rodada da Copa Norte 2026. A partida terá transmissão lance a lance polo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esporte esportes paysandu paysandu futebol copa norte estádio maximino porpino márcio tuma paysandu x gas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino 19.03.26 15h20 Futebol Preparador físico do Paysandu é convocado para Seleção do Peru Leonardo Cupertino vai integrar comissão da equipe sub-20 em amistosos contra o Chile 19.03.26 14h50 futebol Marcinho celebra classificação do Paysandu na Copa do Brasil: 'Estamos construindo uma história' Destaque do time bicolor, jogador disse estar muito feliz por vestir a camisa bicolor e se declarou para o clube 19.03.26 13h02 futebol Em boa fase, Paysandu chega a sete jogos de invencibilidade na temporada Time bicolor vive bom momento e ainda soma título e classificação para a quinta fase da Copa do Brasil 19.03.26 10h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES BRASILEIRÃO Remo tem missão 'quase impossível' contra o Flamengo no Maracanã Sem vencer e na zona de rebaixamento, Leão encara sequência difícil fora de casa e tenta surpreender um Flamengo invicto há 25 jogos no Maracanã 19.03.26 8h00 REFORÇOS Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo Com nomes publicados no BID, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), no Maracanã 18.03.26 18h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Liga Europa, Copa do Brasil e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.03.26 7h00 futebol Em busca de reforços, Remo mira contratação de lateral-direito do Sport-PE Time azulino segue no mercado em busca de novas peças para reforçar o elenco para a temporada 19.03.26 11h23