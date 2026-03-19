Preparador físico do Paysandu é convocado para Seleção do Peru Leonardo Cupertino vai integrar comissão da equipe sub-20 em amistosos contra o Chile O Liberal 19.03.26 14h50 Leonardo Cupertino foi contratado pelo Papão nesta temproada (Jorge Luís Totti/Paysandu) O preparador físico do Paysandu Sport Club, Leonardo Cupertino, foi convocado nesta quinta-feira (19) para integrar a comissão técnica da seleção sub-20 do Peru. O profissional viaja no próximo sábado (21) para Lima, onde permanecerá por dez dias durante a realização de dois amistosos contra o Chile. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Contratado pelo Paysandu em dezembro do ano passado, Cupertino chegou ao clube após conquistar o título da Série C do Campeonato Brasileiro com a Ponte Preta-SP. Nos primeiros meses de trabalho no Estádio Banpará Curuzu, participou da campanha que garantiu o título do Parazão 2026 e a classificação para a quinta fase da Copa do Brasil. VEJA MAIS Marcinho celebra classificação do Paysandu na Copa do Brasil: 'Estamos construindo uma história' Destaque do time bicolor, jogador disse estar muito feliz por vestir a camisa bicolor e se declarou para o clube Marcinho celebra classificação do Paysandu na Copa do Brasil: 'Estamos construindo uma história' Destaque do time bicolor, jogador disse estar muito feliz por vestir a camisa bicolor e se declarou para o clube , Paysandu garante mais de R$ 4 milhões na Copa do Brasil após classificação Time bicolor avançou para a quinta fase do torneio nacional e somou mais uma cota milionária Experiência com seleções de base e principal Entre 2022 e 2024, o preparador físico atuou nas seleções de base do Brasil e também na equipe principal. No período, acumulou conquistas como o título do Pan-Americano sub-23, o Campeonato Sul-Americano sub-20 e o Torneio Cariacica sub-20. Para Leonardo Cupertino, a convocação ocorre em um momento positivo na temporada. “Estou muito feliz por tudo que temos vivido aqui no Paysandu desde o início do nosso projeto. Alcançamos os primeiros objetivos do ano, então o trabalho tem sido muito satisfatório. Vou passar esse curto período fora, mas logo estarei de volta para darmos sequência com foco total no Campeonato Brasileiro”, disse e, entrevista ao site oficial do Paysandu. Auxiliar assume atividades durante ausência Durante o período em que Cupertino estiver com a seleção peruana, o auxiliar de preparação física do Paysandu, Victor Santos, será o responsável por conduzir as atividades junto ao elenco. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu futebol jornal amazônia leonardo cupertino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino 19.03.26 15h20 Futebol Preparador físico do Paysandu é convocado para Seleção do Peru Leonardo Cupertino vai integrar comissão da equipe sub-20 em amistosos contra o Chile 19.03.26 14h50 futebol Marcinho celebra classificação do Paysandu na Copa do Brasil: 'Estamos construindo uma história' Destaque do time bicolor, jogador disse estar muito feliz por vestir a camisa bicolor e se declarou para o clube 19.03.26 13h02 futebol Em boa fase, Paysandu chega a sete jogos de invencibilidade na temporada Time bicolor vive bom momento e ainda soma título e classificação para a quinta fase da Copa do Brasil 19.03.26 10h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES BRASILEIRÃO Remo tem missão 'quase impossível' contra o Flamengo no Maracanã Sem vencer e na zona de rebaixamento, Leão encara sequência difícil fora de casa e tenta surpreender um Flamengo invicto há 25 jogos no Maracanã 19.03.26 8h00 REFORÇOS Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo Com nomes publicados no BID, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), no Maracanã 18.03.26 18h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Liga Europa, Copa do Brasil e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.03.26 7h00 futebol Em busca de reforços, Remo mira contratação de lateral-direito do Sport-PE Time azulino segue no mercado em busca de novas peças para reforçar o elenco para a temporada 19.03.26 11h23