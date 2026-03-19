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Preparador físico do Paysandu é convocado para Seleção do Peru

Leonardo Cupertino vai integrar comissão da equipe sub-20 em amistosos contra o Chile

O Liberal
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Leonardo Cupertino foi contratado pelo Papão nesta temproada (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O preparador físico do Paysandu Sport Club, Leonardo Cupertino, foi convocado nesta quinta-feira (19) para integrar a comissão técnica da seleção sub-20 do Peru. O profissional viaja no próximo sábado (21) para Lima, onde permanecerá por dez dias durante a realização de dois amistosos contra o Chile.

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Contratado pelo Paysandu em dezembro do ano passado, Cupertino chegou ao clube após conquistar o título da Série C do Campeonato Brasileiro com a Ponte Preta-SP. Nos primeiros meses de trabalho no Estádio Banpará Curuzu, participou da campanha que garantiu o título do Parazão 2026 e a classificação para a quinta fase da Copa do Brasil.

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Experiência com seleções de base e principal

Entre 2022 e 2024, o preparador físico atuou nas seleções de base do Brasil e também na equipe principal. No período, acumulou conquistas como o título do Pan-Americano sub-23, o Campeonato Sul-Americano sub-20 e o Torneio Cariacica sub-20.

Para Leonardo Cupertino, a convocação ocorre em um momento positivo na temporada. “Estou muito feliz por tudo que temos vivido aqui no Paysandu desde o início do nosso projeto. Alcançamos os primeiros objetivos do ano, então o trabalho tem sido muito satisfatório. Vou passar esse curto período fora, mas logo estarei de volta para darmos sequência com foco total no Campeonato Brasileiro”, disse e, entrevista ao site oficial do Paysandu.

Auxiliar assume atividades durante ausência

Durante o período em que Cupertino estiver com a seleção peruana, o auxiliar de preparação física do Paysandu, Victor Santos, será o responsável por conduzir as atividades junto ao elenco.

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