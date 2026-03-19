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Em busca de reforços, Remo mira contratação de lateral-direito do Sport-PE

Time azulino segue no mercado em busca de novas peças para reforçar o elenco para a temporada

Aila Beatriz Inete e Fábio Will
fonte

Jogador pode ser uma opção na lateral com a possível baixa de João Lucas (Divulgação / Sport)

Após anunciar as contratações dos atacantes Gabriel Poveda e Gabriel Taliari, o Remo segue no mercado em busca de reforços para a temporada. De acordo com informações repassadas ao Núcleo de Esportes de OLiberal.com por uma fonte ligada à equipe azulina, o clube tem interesse no lateral-direito Matheus Alexandre, do Sport-PE.

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Conforme as informações, a equipe já teria iniciado as negociações com o jogador, que está no time pernambucano desde o ano passado.

A contratação de Matheus seria uma opção para o lugar de João Lucas, que saiu lesionado do jogo contra o Coritiba-PR, na sexta rodada do Brasileiro. O Remo ainda não divulgou informações sobre o grau da lesão do lateral, mas é possível que o atleta fique afastado por alguns meses.

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Sendo assim, Matheus Alexandre chegaria para suprir a necessidade do time na posição. O jogador disputou a Série A do Campeonato Brasileiro com o Sport na temporada passada e caiu para a Segundona. Foram 35 jogos, um gol e três assistências com o time no último ano.

Já no início deste ano, o lateral tem sido pouco utilizado. Até o momento, Matheus disputou apenas quatro jogos.

O leteral tem 26 anos e passagens por outros clubes do cenário nacional, como Cuiabá-MT, Coritiba-PR, Ponte Preta-SP e Corinthians, onde atuou nas categorias de base, além de Inter de Limeira-SP e Marília-SP.

Além disso, conforme as informações, o Remo também busca mais reforços para o setor defensivo, na lateral esquerda.

O time azulino tem enfrentado dificuldades neste início de temporada. Sem vitórias na Série A até o momento, o clube contratou Gabriel Poveda, que estava no Primavera-SP, e Gabriel Taliari, ex-Juventude-RS, para tentar suprir a necessidade do ataque. Além das contratações, o Remo também deve ter saídas nas próximas semanas para enxugar o elenco.

Nesta quinta-feira (19), o clube encara o Flamengo, no Maracanã, às 20h, pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. 

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