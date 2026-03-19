Em busca de reforços, Remo mira contratação de lateral-direito do Sport-PE Time azulino segue no mercado em busca de novas peças para reforçar o elenco para a temporada Aila Beatriz Inete e Fábio Will 19.03.26 11h23 Jogador pode ser uma opção na lateral com a possível baixa de João Lucas (Divulgação / Sport) Após anunciar as contratações dos atacantes Gabriel Poveda e Gabriel Taliari, o Remo segue no mercado em busca de reforços para a temporada. De acordo com informações repassadas ao Núcleo de Esportes de OLiberal.com por uma fonte ligada à equipe azulina, o clube tem interesse no lateral-direito Matheus Alexandre, do Sport-PE. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Conforme as informações, a equipe já teria iniciado as negociações com o jogador, que está no time pernambucano desde o ano passado. A contratação de Matheus seria uma opção para o lugar de João Lucas, que saiu lesionado do jogo contra o Coritiba-PR, na sexta rodada do Brasileiro. O Remo ainda não divulgou informações sobre o grau da lesão do lateral, mas é possível que o atleta fique afastado por alguns meses. VEJA MAIS Remo tem missão 'quase impossível' contra o Flamengo no Maracanã Sem vencer e na zona de rebaixamento, Leão encara sequência difícil fora de casa e tenta surpreender um Flamengo invicto há 25 jogos no Maracanã Internacional vence o Santos e deixa o Remo na vice-lanterna da Série A Agora, o Leão está à frente apenas do Cruzeiro, que tem somente 2 pontos em 7 partidas. Tchamba aposta em 'bom dia' do Remo contra o Flamengo no Maracanã: 'Vamos lá pra ganhar' Zagueiro do Remo demonstra confiança antes da partida e afirma que equipe vai 'dar tudo' em busca da vitória diante do rubro-negro Sendo assim, Matheus Alexandre chegaria para suprir a necessidade do time na posição. O jogador disputou a Série A do Campeonato Brasileiro com o Sport na temporada passada e caiu para a Segundona. Foram 35 jogos, um gol e três assistências com o time no último ano. Já no início deste ano, o lateral tem sido pouco utilizado. Até o momento, Matheus disputou apenas quatro jogos. O leteral tem 26 anos e passagens por outros clubes do cenário nacional, como Cuiabá-MT, Coritiba-PR, Ponte Preta-SP e Corinthians, onde atuou nas categorias de base, além de Inter de Limeira-SP e Marília-SP. Além disso, conforme as informações, o Remo também busca mais reforços para o setor defensivo, na lateral esquerda. O time azulino tem enfrentado dificuldades neste início de temporada. Sem vitórias na Série A até o momento, o clube contratou Gabriel Poveda, que estava no Primavera-SP, e Gabriel Taliari, ex-Juventude-RS, para tentar suprir a necessidade do ataque. Além das contratações, o Remo também deve ter saídas nas próximas semanas para enxugar o elenco. Nesta quinta-feira (19), o clube encara o Flamengo, no Maracanã, às 20h, pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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Internacional vence o Santos e deixa o Remo na vice-lanterna da Série A Agora, o Leão está à frente apenas do Cruzeiro, que tem somente 2 pontos em 7 partidas. 18.03.26 23h46