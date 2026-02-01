Em jogo com quatro gols, São Raimundo e Amazônia empatam na segunda rodada do Parazão Equipes se enfrentam neste domingo (1º), no Estádio Municipal de Belterra O Liberal 01.02.26 20h09 Equipes ficaram no 2 a 2 neste domingo (1º) (Reprodução / TV Pantera) São Raimundo e Amazônia fizeram um jogo bem movimentado neste domingo (1º), no Estádio Municipal de Belterra, o Dedecão. As equipes marcaram quatro vezes e empataram por 2 a 2 na partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paraense. A partida começou com gol nos minutos iniciais. Aos oito minutos, Alisson abriu o placar após cobrança de escanteio. O jogador aproveitou a sobra da bola e, da entrada da área, chutou para o fundo da rede, sem chances para o goleiro do Pantera. Em casa, o São Raimundo não desanimou e buscou o empate. Logo na sequência, aos 11 minutos, Derlan deixou tudo igual. O jogador aproveitou a bola lançada na pequena área após cobrança de falta e empurrou para o fundo do gol. VEJA MAIS Em jogo morno, Paysandu vence o Capitão Poço e mantém 100% na temporada Com o resultado, Papão alcançou a vice-liderança do Parazão, com seis pontos conquistados. Águia de Marabá e Castanhal vencem na segunda rodada do Parazão Azulão bate a Tuna Luso fora de casa e Japiim faz a festa no novo Modelão Técnico do Paysandu valoriza vitória sobre o Capitão Poço e desvia foco do Re-Pa: “Não quero saber” “O nosso foco único é a Tuna”, disse Júnior Rocha quando questionado sobre a preparação para o clássico Rei da Amazônia. As equipes foram para o intervalo com o placar de 1 a 1. Na volta, aos 33 minutos da segunda etapa, Iago Tipizal colocou o Pantera na frente com um gol de cabeça. No entanto, logo em seguida, Perema também marcou para o Amazônia e deixou tudo igual: 2 a 2. Com o resultado, o Muiraquitã da Amazônia chega a quatro pontos. A equipe já havia vencido a Tuna Luso na primeira rodada do Parazão e agora soma mais um ponto com o empate. O time ocupa a quarta colocação do campeonato. Já o São Raimundo é o nono colocado, com apenas um ponto. Na abertura do Parazão, o Pantera perdeu para o Paysandu e não somou pontos. Agenda Na próxima rodada, o São Raimundo enfrenta o Castanhal, às 16h, no Estádio Municipal de Belterra, na quarta-feira (4). No mesmo dia, o Amazônia encara o Cametá, às 20h, no Parque do Bacurau. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol parazão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Parazão . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PARAZÃO Futebol Paysandu celebra 112 anos com festa e bolo na Curuzu antes de duelo pelo Parazão O Papão antecipou as comemorações de seu aniversário neste domingo (01); mascote e crianças participaram da homenagem no gramado. 01.02.26 17h01 futebol Águia de Marabá e Castanhal vencem na segunda rodada do Parazão Azulão bate a Tuna Luso fora de casa e Japiim faz a festa no novo Modelão 01.02.26 16h04 DOMINGÃO Tuna x Águia e São Raimundo x Amazônia encerram a segunda rodada do Parazão 2026 Tuna tenta reação após derrota, enquanto Amazônia busca manter embalo no estadual 01.02.26 7h13 Futebol Paysandu recebe o Capitão Poço na Curuzu em busca da liderança isolada do Parazão Depois da estreia convincente, os bicolores querem a segunda vitória em casa para 01.02.26 7h00 MAIS LIDAS EM PARAZÃO 1 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 2 FUTEBOL Remo: Jornalistas avaliam os impactos da saída de Marcos Braz Marcos Braz deixou o Remo às vésperas da estreia na Série A 3 Supercopa do Brasil Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/02) pela Supercopa Rei Flamengo e Corinthians jogam pela Supercopa do Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 4 Futebol Paysandu recebe o Capitão Poço na Curuzu em busca da liderança isolada do Parazão Depois da estreia convincente, os bicolores querem a segunda vitória em casa para