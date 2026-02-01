Em jogo com quatro gols, São Raimundo e Amazônia empatam na segunda rodada do Parazão

São Raimundo e Amazônia fizeram um jogo bem movimentado neste domingo (1º), no Estádio Municipal de Belterra, o Dedecão. As equipes marcaram quatro vezes e empataram por 2 a 2 na partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paraense.

A partida começou com gol nos minutos iniciais. Aos oito minutos, Alisson abriu o placar após cobrança de escanteio. O jogador aproveitou a sobra da bola e, da entrada da área, chutou para o fundo da rede, sem chances para o goleiro do Pantera.

Em casa, o São Raimundo não desanimou e buscou o empate. Logo na sequência, aos 11 minutos, Derlan deixou tudo igual. O jogador aproveitou a bola lançada na pequena área após cobrança de falta e empurrou para o fundo do gol.

As equipes foram para o intervalo com o placar de 1 a 1. Na volta, aos 33 minutos da segunda etapa, Iago Tipizal colocou o Pantera na frente com um gol de cabeça. No entanto, logo em seguida, Perema também marcou para o Amazônia e deixou tudo igual: 2 a 2.

Com o resultado, o Muiraquitã da Amazônia chega a quatro pontos. A equipe já havia vencido a Tuna Luso na primeira rodada do Parazão e agora soma mais um ponto com o empate. O time ocupa a quarta colocação do campeonato.

Já o São Raimundo é o nono colocado, com apenas um ponto. Na abertura do Parazão, o Pantera perdeu para o Paysandu e não somou pontos.

Agenda

Na próxima rodada, o São Raimundo enfrenta o Castanhal, às 16h, no Estádio Municipal de Belterra, na quarta-feira (4). No mesmo dia, o Amazônia encara o Cametá, às 20h, no Parque do Bacurau.